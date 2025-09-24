Camer.be
Comment Sylver Screen Cinéma veut sortir le 7e art des oubliettes au Cameroun
CAMEROUN :: SOCIETE

Comment Sylver Screen Cinéma veut sortir le 7e art des oubliettes au Cameroun :: CAMEROON

Sylver Screen Cinéma annonce l'ouverture officielle de son complexe cinématographique révolutionnaire au cœur du Douala Grand Mall. Cet élément de divertissement viendra, à coup sur combler le vide laissé par la fermeture des salles de Cinéma au Cameroun.

Le numérique est venu bousculer les habitudes. Avec l’avènement des smartphones le Cinéma a eu un coup dur. Il y a longtemps qu’on a oublié le Cinéma Théâtre Abbia à Yaoundé, autant que la Cinéma le Wouri à Douala. Des lieux de rencontre ou les jeunes de la capitale politique et la capitale économique se retrouvaient pour communier de l’évolution du monde à travers le petit écran. On se souvient du Cinéma Chinois avec des légendes comme Bruce Lee et Jacky Chan. Cette ère du 7e art, sans être mise aux oubliettes est passée. 

Avec Sylver Screen Cinéma, une nouvelle ère s’ouvre ; révolutionnaire. Elle est d’abord ponctuée par "La Semaine du Cinéma" qui consacre «  l'ouverture officielle de son complexe cinématographique révolutionnaire au cœur du Douala Grand Mall. Cette nouvelle infrastructure de divertissement premium, dotée de 2 salles ultramodernes de 150 places chacune, marque un tournant dans l'industrie cinématographique camerounaise ».

Une expérience cinématographique inédite

Sylver Screen Cinéma se positionne comme le pionnier du divertissement haut de gamme à Douala, offrant une expérience audiovisuelle exceptionnelle grâce à : Technologie de pointe : Son Dolby immersif et projection 2K ultra-nette. Confort premium : Fauteuils ergonomiques spacieux et climatisation optimale. Programmation diversifiée : Blockbusters internationaux et productions locales. Services annexes : Confiserie gourmande et espace détente.

Un marché en pleine expansion

Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de croissance du secteur cinématographique camerounais, qui enregistre une progression de +15% par an. Avec plus de 3 millions d'habitants, Douala représente un bassin de consommateurs idéal pour ce type d'infrastructure moderne.
Nous répondons à une demande croissante pour le divertissement premium et les infrastructures modernes dans la capitale économique du Cameroun, déclare la direction de Sylver Screen Cinéma.

Opportunités de partenariat

Le complexe propose des packages de partenariat premium allant de 1 à 5 millions de F CFA, ciblant particulièrement les secteurs des télécommunications, banques, grande distribution et automobile. Seulement 6 partenaires premium maximum seront sélectionnés pour garantir exclusivité et impact maximal.
 
À propos de Sylver Screen Cinéma

Situé au Douala Grand Mall, Sylver Screen Cinéma ambitionne de révolutionner l'expérience cinématographique au Cameroun en alliant technologie de pointe, confort premium et programmation diversifiée. Le complexe vise à devenir la référence du divertissement haut de gamme dans la capitale économique camerounaise.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Comment Sylver Screen Cinéma veut sortir le 7e art des oubliettes au Cameroun
Sam Saverin Ango incarcéré : son ex-femme porte plainte pour braquage et tentative d'assassinat
Audience choc au procès Zogo : un gendarme révèle avoir refusé d'exécuter un ordre illégal
SCANDALE AU TPI DE DSCHANG : Charles Soh refuse son propre procès !
Education : Douala accueille un atelier régional sur la santé mentale des enseignants
Prix Ramsès 2025 : « The Original Place », l’hôtel qui raconte l’Afrique
La Gendarmerie nationale camerounaise démantèle un gang de 12 meurtriers présumés
10 ans sans salaire impayés: Les employés des Télécentres communautaires au bord du gouffre
Décès brutal du journaliste Pierre Laverdure Ombang
Avant l'ouverture de la campagne présidentielle au Cameroun, Paul Biya serait annoncé en Suisse
Diamond Hustle - EXCLUSIF !
Le ministre Ngallè Bibehe porte secours après un accident sur l’axe Yaoundé-Douala
Devenez Rédacteur

Les + récents

09:02
Présidentielle 2025 : Pour le MRC, pas de consigne de vote sans coalition

Présidentielle 2025 : Pour le MRC, pas de consigne de vote sans coalition
08:38
Référendum en Guinée : la nouvelle Constitution largement adoptée avec une forte participation

Référendum en Guinée : la nouvelle Constitution largement adoptée avec une forte participation
08:04
Médiascopie : Pierre Blériot Nyemeck démissionne d'Info TV

Médiascopie : Pierre Blériot Nyemeck démissionne d'Info TV
06:16
Comment Sylver Screen Cinéma veut sortir le 7e art des oubliettes au Cameroun

Comment Sylver Screen Cinéma veut sortir le 7e art des oubliettes au Cameroun
22:56
Scrutin présidentiel 2025 : Issa Tchiroma dénonce des manœuvres anticonstitutionnelles

Scrutin présidentiel 2025 : Issa Tchiroma dénonce des manœuvres anticonstitutionnelles

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo