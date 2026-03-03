Camer.be
Braquage à Kribi : des militaires neutralisés, un fusil d'assaut volé chez un Chinois
Un million de francs CFA, plusieurs milliers de dollars et une arme de guerre. Le butin est lourd, mais les implications le sont plus encore. Hier, dans le quartier Bwambe à Kribi, le domicile d'un ressortissant chinois a été pris pour cible par un commando de trois individus. La scène se déroule sous surveillance militaire, puisque la résidence est officiellement gardée par des éléments de la base navale.

Une opération militaire minutieusement préparée

Les faits se sont déroulés en pleine journée. Les assaillants, armés de fusils et de machettes, ont escaladé la barrière de la propriété. Leur première action a été méthodique : couvrir les caméras de surveillance pour éviter d'être filmés. Ils se sont ensuite dirigés vers la guérite. Sur place, ils ont neutralisé l'un des deux militaires en faction. Le second était absent de son poste au moment de l'attaque, un détail qui soulève des questions sur le dispositif de protection.

Un butin qui inquiète les autorités

À l'intérieur, les braqueurs ont contraint leur victime à leur remettre le contenu d'un coffre. Le butin exact est estimé à un million de francs CFA en liquide, ainsi qu'une somme non divulguée en dollars américains appartenant à l'homme d'affaires chinois. Mais l'élément le plus préoccupant pour les autorités reste le vol d'un fusil d'assaut et de ses deux chargeurs, appartenant vraisemblablement aux forces de sécurité. L'arme est désormais en circulation illégale.

La fragilité des zones militaro-économiques

Ce braquage à Kribi met en lumière la porosité de la sécurité autour des intérêts économiques étrangers. La ville abrite le terminal méthanier et le port en eau profonde, infrastructures critiques où la présence chinoise est massive. La protection rapprochée d'un civil par des militaires de la base navale souligne l'importance des résidents, mais l'incident démontre qu'un commando déterminé peut exploiter une faille de sécurité humaine.

Le mode opératoire décrypté

Le décryptage de l'attaque révèle une logique quasi-militaire : reconnaissance des lieux, neutralisation des capteurs optiques, priorisation de la menace avant le butin. Le fait de s'en prendre à une résidence gardée par l'armée, et non par une société de sécurité privée, indique des braqueurs très renseignés et particulièrement audacieux. Ils savaient que le militaire représentait le seul danger réel et ont agi en conséquence.

Les conséquences stratégiques pour la région

À court terme, l'enjeu est la traque des coupables et la récupération de l'arme. Pour les forces de défense, c'est une question de crédibilité. À long terme, cet incident pourrait contraindre les grandes entreprises et les ressortissants étrangers à revoir leurs contrats de sécurité, exigeant des dispositifs plus redondants. Il pose également la question de la dispersion des effectifs militaires sur des missions de garde statique, les détournant de leurs missions régaliennes dans cette zone militaro-économique sensible.

Une question pour l'avenir

Ce braquage révèle-t-il une simple opportunité criminelle ou une nouvelle forme de déstabilisation ciblée contre les intérêts économiques du littoral camerounais ?

