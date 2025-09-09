Camer.be
Obala : deux voleurs de cacao pris en flagrant délit
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Obala : deux voleurs de cacao pris en flagrant délit :: CAMEROON

Dans la nuit du 6 au 7 septembre 2025, deux individus ont été appréhendés en flagrant délit de vol de cacao dans le village Yemsoa II, arrondissement d’Obala.

Les mis en cause, Jacques Ayissi et son complice Ayina, sont actuellement en détention à la brigade de gendarmerie d’Obala. Selon les informations rapportées par Cameroon Tribune, tout a commencé le vendredi 6 septembre lorsque les deux hommes ont contacté un acheteur de la localité, lui annonçant qu’ils mèneraient une « petite opération dans la brousse à partir de 22h » et l’invitant à rester vigilant.

Soupçonnant une tentative de vol, l’acheteur a immédiatement alerté ses frères du village. Une patrouille nocturne a alors été organisée dans les champs de cacao. Vers 3 heures du matin, les deux suspects ont été surpris en possession de cabosses fraîchement récoltées.

Conduits chez le chef du quartier dès le lendemain matin, Jacques Ayissi et Ayina ont reconnu les faits. Ils ont ensuite été remis aux forces de l’ordre et placés en garde à vue à la brigade de gendarmerie d’Obala, où ils devront répondre de leurs actes.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Obala : deux voleurs de cacao pris en flagrant délit
Meurtre de 9 soldats à Malende : Les condoléances de Shanda Tonme au ministre Joseph Beti Assomo
Entrave à la justice : Comment le dilatoire de la CUD plombe le tribunal Commercial de Douala.
L’impact des algorithmes dans les jeux en ligne – l’avis d’Allyspin experts
Nécrologie : Mgr Adalbert Ndzana range sa soutane dans la sacristie
Joseph Clovis Nguessieuk: "L’impact économique du tournoi de l’unité est palpable"
Interrogations sur les plaques d’immatriculation : Shanda Tonme écrit au ministre des Transports
Un camerounais de 35 ans meurt par noyade à Strasbourg
Mums Africa Small Business Award : Les mamans entrepreneures à l’honneur en 2026
Trafic d’espèces protégées :34 arrestations dans 05 pays africains
Académie hôtelière des Grasslands : former l’élite de l’hôtellerie et de la gastronomie au Cameroun
Air Côte d’Ivoire Transporte les Lions du Cap-Vert : Où Est Camair-Co ?
Devenez Rédacteur

Les + récents

21:22
Obala : deux voleurs de cacao pris en flagrant délit

Obala : deux voleurs de cacao pris en flagrant délit
20:34
Nécrologie: Tony TERAX, un sapeur au grand cœur s'en est allé

Nécrologie: Tony TERAX, un sapeur au grand cœur s'en est allé
20:20
Défaite des Lions Indomptables 1-0 face au Cap-Vert, Qualification Mondiale Compromise

Défaite des Lions Indomptables 1-0 face au Cap-Vert, Qualification Mondiale Compromise
17:59
Passivité Camerounaise Face à l’Exclusion de Maurice Kamto : Le Constat de Wilfried Ekanga

Passivité Camerounaise Face à l’Exclusion de Maurice Kamto : Le Constat de Wilfried Ekanga
14:38
Une onction de restauration a été délivrée par le révérend Paul ZANG le 7 septembre dernier à Paris

Une onction de restauration a été délivrée par le révérend Paul ZANG le 7 septembre dernier à Paris

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango
Lady Ponce enflamme la ville de REIMS ce 20 juillet 2025

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo