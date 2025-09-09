-
CAMEROUN :: Obala : deux voleurs de cacao pris en flagrant délit :: CAMEROON
Dans la nuit du 6 au 7 septembre 2025, deux individus ont été appréhendés en flagrant délit de vol de cacao dans le village Yemsoa II, arrondissement d’Obala.
Les mis en cause, Jacques Ayissi et son complice Ayina, sont actuellement en détention à la brigade de gendarmerie d’Obala. Selon les informations rapportées par Cameroon Tribune, tout a commencé le vendredi 6 septembre lorsque les deux hommes ont contacté un acheteur de la localité, lui annonçant qu’ils mèneraient une « petite opération dans la brousse à partir de 22h » et l’invitant à rester vigilant.
Soupçonnant une tentative de vol, l’acheteur a immédiatement alerté ses frères du village. Une patrouille nocturne a alors été organisée dans les champs de cacao. Vers 3 heures du matin, les deux suspects ont été surpris en possession de cabosses fraîchement récoltées.
Conduits chez le chef du quartier dès le lendemain matin, Jacques Ayissi et Ayina ont reconnu les faits. Ils ont ensuite été remis aux forces de l’ordre et placés en garde à vue à la brigade de gendarmerie d’Obala, où ils devront répondre de leurs actes.
