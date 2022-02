CAMEROUN :: Sécurisation : Les fonctionnaires bientôt payés par carte monétique :: CAMEROON

L’État du Cameroun veut mettre en place des cartes monétiques pour les agents publics. Le ministre des Finances (Minfi) l’a notifié au Groupement interbancaire monétique de l’Afrique centrale (Gimac) depuis le second semestre 2021. Ce service rentre dans le cadre de l’arrimage du Trésor public au système moderne de paiement, explique-t-on.

Selon le Minfi, ces cartes monétiques liées à des comptes virtuels sont émises par le Trésor public et mises à la disposition des agents de l’État (actifs et pensionnés). Elles sont chargées par le Trésor public et permettent à leurs détenteurs d’effectuer des paiements en ligne ou faire des retraits espèces sur les guichets automatisés des banques (GAB) dans la zone Cemac (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad) affiliée au réseau Gimac, filiale de la Banque centrale.

Ainsi, les opérations de chargement des cartes Trésor n’induisent pas un mouvement de trésorerie immédiat. Le compte unique du Trésor (la trésorerie de l’État) n’est impacté qu’au moment du retrait effectif en espèces dans les GAB ou au moment d’un paiement en ligne effectués par leurs détenteurs. Pour le démarrage de ce projet, explique le Minfi, le choix des dépenses éligibles aux paiements monétiques est porté sur les dépenses de fonctionnement : frais de transport, indemnités de mission, indemnités aux membres de commission, groupe de travail et assimilés, achat billets d’avion, frais de relève…