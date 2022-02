CAMEROUN :: HUILE DE PALME ET BATAILLE POUR LA SOUVERAINETE: RESUMONS CECI :: CAMEROON

En 2017 le coût de l'importation d’huile de palme au Cameroun était de 96 000 tonnes, 38 milliards de FCFA. En 2021 le Cameroun est passe à 120 000 T d’huile de palme importe, faites le calcul. Ce déficit pour 2022 est de 130 000 tonnes. Tous ces milliards dépensés via l’import viennent aggraver le déficit de la balance de paiement et prive le pays des devises.



En 2020 le milliardaire Aboubakar al Fatih a lancé dans la région de Campo un vaste projet d’huile de palme qui va s’étendre sur 5000 hectares de terrain. Avec sa société CAMVERT, 236 000 premiers plants de palmiers à huile ont été plante dans la localité de Campo et Nyete dans la région du sud. Objectif, produire 180 milles tonnes d’huile de palme par an, un investissement de 237 milliards de FCFA, pour environ 4 000 emplois à créer.



Voilà l’ONG Greenpeace qualifie « d’illégale » qualifie le projet et déclare que le Cameroun viole la loi camerounaise et les normes internationales »

Le Brésil est aujourd’hui un des plus gros producteurs d’huile de palme au monde parce que le pays pour lancer sa production l’espace approprié était une partie de la forêt amazonienne, le gouvernement brésilien a essuyé tout genre de critiques d’ONG notamment Greenpeace et les critiques de l’occident.



Quant au Cameroun, malgré les cris des ONG cet après-midi le gouvernement a accordé à Camvert des exonérations fiscales pour son projet de complexe agro-industriel. Ces mêmes exonérations sont attendues par les brasseries pour lancer une usine de transformation de mais dans le département du Noun selon une annonce faite par le DG des SABC, Emmanuel De Tally