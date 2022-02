CAMEROUN :: Can Total Energies 2021: Des fans de football racontent la compétition avec Ucb :: CAMEROON

Supporteur naturel de la 33e édition du tournoi en cours au Cameroun depuis le 9 janvier dernier, l'entreprise brassicoles, grâce à ses différents produits, leur a fait vivre une expérience particulière .

Lorsqu'il leur est demandé de parler de la Coupe d'Afrique des nations (Can) de football 2021, des fans de football ont des avis positifs. En plus du spectacle, plusieurs disent avoir passé des moments exceptionnels grâce à l'Union camerounaise de brasseries (Ucb). L'entreprise brassicole, non moins, supporteur naturel de la 33e édition de la compétition, leur a fait passer, grâce à ses différents produits, des moments de grande émotion dans ses espaces qu'elle a aménagés à travers le pays à la faveur de l'événement sportif. « J'ai vécu une belle expérience au Parcours Vita de Douala, avec des hôtesses très accueillantes et serviables et la Kadji-Beer, toujours aussi rafraîchissante », raconte William, un fan de football. « Dans les bars, poursuit-il, on vendait trois bouteilles de Kadji-Beer à 1000 Fcfa et Lire la suite ici [...]