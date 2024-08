Suzanne Kala Lobe : Décès d'une icône du journalisme camerounais à 71 ans, un héritage médiatique :: CAMEROON

Le monde des médias camerounais est en deuil suite au décès de la célèbre journaliste Suzanne Kala Lobe, survenu dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2024 à l'hôpital militaire de Douala-Bonanjo des suites de maladie selon les sources familiales approchées par camer.be.

Âgée de 71 ans, cette figure emblématique du journalisme s'est éteinte des suites d'une maladie, laissant derrière elle un héritage médiatique inestimable.

Née le 16 janvier 1953, Suzanne Kala Lobe a marqué l'histoire de la presse au Cameroun par son engagement et son professionnalisme. Sa carrière, débutée en 1992, est le fruit d'une inspiration familiale profonde. Elle suit les traces de son père, Iwiyè Kala-Lobè (1917-1991), lui-même journaliste et fondateur de la prestigieuse revue Présence Africaine.

Ses premiers pas dans le journalisme à La Nouvelle Expression ont été remarqués dès le début. Sa chronique "Ma Candidate serait une Femme", publiée pendant l'élection présidentielle camerounaise, a immédiatement attiré l'attention sur son talent d'écriture et son analyse percutante de l'actualité politique.

Au fil des années, Suzanne Kala Lobe a diversifié ses activités dans le paysage médiatique. En 2003, elle s'est illustrée sur les ondes de Radio Equinoxe, animant des émissions populaires telles que "Polémos" et "Livres Noirs et Musiques d'Afrique". Son passage à la télévision a été tout aussi remarquable, notamment avec l'émission "Vendredi Soir" sur Équinoxe Télévision en 2013.

Entrepreneure dans l'âme, Kala Lobe a fondé sa propre société de production, EBK Productions. Cette structure est à l'origine du magazine "Actu", diffusé sur Canal 2 International, élargissant ainsi son influence dans le paysage audiovisuel camerounais.

La reconnaissance de son expertise et de son intégrité professionnelle a culminé avec sa nomination, le 23 février 2013, comme membre du Conseil national de la communication par le président Paul Biya. Cette nomination souligne l'importance de sa contribution au développement des médias au Cameroun. Parallèlement, elle occupait le poste de chargée de communication pour la direction générale d'Hysacam, démontrant sa polyvalence et son adaptabilité.

Tout au long de sa carrière, Suzanne Kala Lobe s'est distinguée par son engagement en faveur d'un journalisme de qualité, son analyse fine de l'actualité et sa capacité à aborder des sujets complexes avec clarté et profondeur. Son approche équilibrée et son éthique professionnelle ont fait d'elle un modèle pour de nombreux jeunes journalistes au Cameroun et au-delà.

Le décès de Suzanne Kala Lobe laisse un vide immense dans le paysage médiatique camerounais. Son parcours exemplaire, de ses débuts prometteurs à sa consécration en tant que membre du Conseil national de la communication, témoigne de l'impact durable qu'elle a eu sur le journalisme dans son pays.

Alors que le Cameroun pleure la perte de cette grande dame de la presse, son héritage continue d'inspirer la nouvelle génération de journalistes. Sa passion pour l'information, son intégrité et son dévouement à la profession resteront gravés dans la mémoire collective.

En ces moments de deuil, nos pensées vont à sa famille, ses proches et ses collègues. Que l'œuvre de Suzanne Kala Lobe continue d'éclairer le chemin des professionnels des médias, perpétuant ainsi son engagement pour un journalisme de qualité au service de la société camerounaise.