CAMEROUN :: Zoltan , l'homme hysacam du marché Mokolo à Yaoundé :: CAMEROON

Pour les sauveteurs du marché Mokolo à Yaoundé au Cameroun, ce visage ne passe plus inaperçue, ce jeune camerounais âgé de 35 ans, est originaire de la région de l'Ouest. Malgré le manque d'emploi et le taux de chômage élevé en milieu jeune au Cameroun, pour joindre les deux bouts Zoltan a décidé de consacrer toute sa vie entière pour rendre propre le marché Mokolo.

Rencontré ce 31 juillet aux environs de 8h 30 au marché lieu dit "Mokolo en haut" , nous sommes tout de suite frappés par un personnage hors du commun qui débarque avec son balais traditionnel en main, courbé, il balaie au passage sous une boue , décollant les résidus de tissu, papier , plastique laissés par les sauveteurs, commerçants et passants la veille.

Très passionné, le jeune Camerounais dans sa tenue décontractée style "New Yorkais" maillot de basketteur, Jeans coupé, casquette, babouche gomme aux pieds, il prend très au sérieux son gagne pain, quelques passants de passage l'encourage avec quelques pièces de monnaie. Le métier nourrit bien son homme, pas à se plaindre ou envier les fonctionnaires le voyant dévoué à sa tâche.

Mercredi propre instauré au marché Mokolo, un sauveteur nous laisse entendre, Zoltan balaie tous les matins que Dieu a créés avant l'ouverture du marché à 10h.

Il débute très tôt au petit matin parfois à minuit ou 2heures du matin, par jour comme vous êtes entrain de voir comment certains sauveteurs, passants l'encourage il peut récolter en une journée la somme de 20 000 FCFA, voir plus.

Il faut préciser, que parfois il se fait accompagner par deux ou trois jeunes qu'ils motivent aussi, mais de manière permanente Zoltan est le seul qui balaie le marché Mokolo: "c'est le doyen laisse entendre ce jeune sauveteur assis derrière son ballot de marchandise".

Puisque c'est une initiative privée, ne dépendant pas des agents de la mairie , Zoltan à la fin du mois touche un salaire.

On précise que c'est depuis de longues années que ce jeune camerounais occupe son quotidien dans l'optique de rendre propre et agréable à vivre le marché Mokolo au point de devenir "le visage de l'hygiène et salubrité du marché Mokolo à Yaoundé".

Malgré les risques auxquels il s'expose au quotidien ( maladies) , Zoltan est toujours disponible sous la pluie, sous le soleil et très engagé dans son boulot qui débute avant le levé du jour pour finir aux environs de 10h, avant l'ouverture du marché.

Aux environs de 10h 30, la longue allée qui ressort vers Dovv Mokolo, dans un état de propreté totale que nous avons pris congés de Zoltan , ce vaillant citoyen camerounais adossé sur le mur, visage ruisselant de sueur tirant son bâton de cigarette après un devoir bien accompli.