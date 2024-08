CAMEROUN :: Libération de Junior Ngombe : Jean Michel Nintcheu salue une victoire pour la liberté d'expression :: CAMEROON

La libération sous caution de Junior Ngombe, figure emblématique de l'activisme digital au Cameroun, a suscité une vague de réactions dans tout le pays. Parmi les voix qui se sont élevées pour commenter cet événement, celle de l'Honorable Jean Michel Nintcheu, Président National du FCC et Coordinateur National par Intérim de l'APC, s'est distinguée par son analyse percutante de la situation.

Dans un communiqué de presse empreint d'émotion et de détermination, Nintcheu a qualifié cette libération de "victoire symbolique et psychologique". Il a tenu à féliciter chaleureusement le Bâtonnier Akere Muna et le collectif d'avocats dirigé par Me Sylvain Souop pour leur "travail remarquable" et leur engagement en se portant garants de Ngombe.

L'Honorable Nintcheu n'a pas manqué de souligner l'importance de la mobilisation nationale et internationale qui a conduit à ce dénouement. Il a appelé à maintenir la pression des "forces progressistes et démocratiques" pour obtenir la libération définitive de Ngombe, ainsi que celle de Steve Akam, connu sous le pseudonyme de "Ramon Cotta", autre voix critique actuellement détenue.

Le député a rendu hommage au courage de ces deux compatriotes, saluant leur mérite d'avoir dénoncé la "mal gouvernance" et appelé au changement nécessaire tout en encourageant la jeunesse à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Nintcheu a affirmé avec conviction que leur combat "ne sera pas vain".

La leçon à tirer de cet épisode, selon le communiqué, est claire : la mobilisation générale a triomphé des "ennemis de la liberté d'expression et d'opinion". Nintcheu a souligné qu'aucun régime, qu'il soit qualifié de "démocrature", de dictature ou de totalitaire, ne peut résister à un peuple déterminé à prendre son destin en main.

Cette affaire met en lumière les tensions persistantes au Cameroun autour des questions de liberté d'expression, particulièrement dans le domaine du numérique. L'utilisation croissante des réseaux sociaux comme outils de mobilisation politique semble inquiéter certaines autorités, comme en témoigne l'arrestation de Ngombe suite à ses appels à l'inscription sur les listes électorales via TikTok.

La libération sous caution de Junior Ngombe représente un moment charnière dans le débat sur les droits civiques au Cameroun. Elle soulève des questions cruciales sur l'équilibre entre sécurité nationale et liberté d'expression, ainsi que sur le rôle des plateformes numériques dans l'engagement citoyen.

Alors que le pays se prépare pour les échéances électorales de 2025, l'affaire Ngombe pourrait bien devenir un symbole de la lutte pour une plus grande ouverture démocratique. La réaction de Jean Michel Nintcheu, figure de l'opposition, témoigne de l'importance politique de cette affaire et laisse présager de futurs débats animés sur la scène politique camerounaise.

En concluant son communiqué par un appel à l'unité - "Ensemble, nous vaincrons !" - Nintcheu semble poser les jalons d'une mobilisation continue pour la défense des libertés fondamentales au Cameroun. L'évolution de cette affaire sera sans doute suivie de près par les observateurs nationaux et internationaux dans les semaines à venir.