AFRIQUE :: HENRIETTE MAGNE, UNE VERTU INCARNEE :: AFRICA

Chaque écrivain est marqué par deux faits majeurs : son parcours de vie, qui inclut surtout son enfance, et les personnes rencontrées lors de ses voyages. Par ces expériences, il cherche à retrouver une jeunesse ou une enfance perdue. En ce moment où j’écris sur une personne rencontrée il y a 25 ans au Gabon, mes pensées s’envolent alors que je tiens à lui rendre un vibrant hommage. Si chacun de nous sait qu’aller en aventure constitue une épreuve extrême, seul celui qui a ce courage éprouve véritablement le poids de ce saut dans l’inconnu. Le Gabon, terre d’accueil et d’hospitalité, offre à l’Afrique toute la splendeur de son être. Des milliers d’Africains y ont trouvé un nouveau souffle. Le Gabon, par ses richesses immenses et la générosité de ses gouvernants, a beaucoup apporté à toute l’Afrique. Aujourd’hui, je ressens une humilité profonde en évoquant le nom d’Henriette Magne. Longtemps, au gré de mes voyages, Henriette est revenue dans mon esprit : elle fut au cœur de mon séjour à Libreville.

Résumer cette femme et ses engagements serait impossible. Je lui garde une reconnaissance infinie, elle m’a défendu contre ceux qui voulaient me persécuter, elle fut une protectrice infaillible. elle a été un soutien moral et psychologique des nouveaux arrivants. Elle savait que l’intégration ne se limitait pas à des questions matérielles. Mais au moins à l’information. Elle organisait des rencontres, pour créer des liens et favoriser une communauté solidaire. Elle offrait son temps et son énergie sans compter, toujours prête à tendre la main. Aux yeux de Dieu, je mesure la valeur de de ses actions désintéressées. Henriette est une figure bénie de mon séjour gabonais, un personnage ancré dans le bien, qui a donné l’espoir à tous dans un pays aussi difficile que l’Europe, car le Gabon est aussi difficile que l’Europe pour ceux qui ne le savent pas mais souple par endroit. C’est une chance de trouver à l’étranger une personne qui donne du temps à ta personne et qui t’offre une opportunité.

Henriette est bien connue à Libreville, dotée d’un réseau influent elle actionne son réseau et tu trouves soit un travail soit un abri. Elle a ouvert pour moi des portes fermées, réconforté les désespérés, relevé ceux qui étaient à terre, toujours avec discrétion et naturel. Elle n’a jamais cherché la reconnaissance ; ses actions étaient guidées par des sentiments nobles et désintéressés. Il y a 25 ans de cela, je ne sais pas si c’est ce qu’elle fait toujours. D’autres le diront après moi. Les belles actions de la vie ne sont pas le domaine des experts ou des technocrates, ni de ceux qui prêchent l’angélisme. Chacun, à son niveau, peut aider les autres à construire une vie meilleure. Henriette a aidé de nombreuses personnes au Gabon, et en tant que sœur camerounais, je vois en elle une incarnation de la vertu. Les Romains exaltaient des modèles de vertu, souvent cités dans leurs discours.

Il n’est pas désuet que je le fasse aussi pour elle, car elle fait partie de ceux qui m’ont accueilli. Son abnégation conduit à la vraie sagesse, car le bien est véritablement bien lorsqu’on le transmet autour de soi. Notre époque est souvent marquée par les remords et la contrition ; les souvenirs grossissent sans que les amitiés ne soient à la hauteur de ce qu’elles devraient être. Dans la vie agissons, car nous avons des figures humaines dignes et stoïques face à une vie parfois difficile. Chaque personne peut émailler son œuvre de fraternité éclatante, en retrouvant les traces du bien et de la vertu, même si elles semblent démodées et inadaptées au monde réel.

Cette évocation quotidienne, propre à chaque Camerounais, rejoint une idée ancestrale : les hommes grandissent dans l’obstacle et les revers. L’épreuve forge le mérite et la puissance. Il faut juger l’arbre à ses fruits, non à son écorce. Tout le bien qu’Henriette fait, elle ne tient pas compte des origines, et cela m’a profondément impressionné. Je vois en cela un signe du destin de tout le Cameroun, car le vivre-ensemble commence par la fraternité et l’amitié. Ce que je fais ici est un remerciement, car la vie d’Henriette Magne est un chef-d’œuvre pour tous et pour toutes.