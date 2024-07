CANADA :: ENFIN, UN GRAND LIVRE SUR L’ELOQUENCE (interview)

Franck Joël Tchagmi Nkwendjeu, éminent communicant camerounais résidant au Québec, vient de publier un ouvrage intitulé « Du silence à l’éloquence », qui aspire à former ceux appelés à s’exprimer devant un public ou dans d’autres contextes. L’équipe de camer.be l’a rencontré pour un échange captivant sur son livre. Voici notre entretien.

Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Je suis Franck Joël TCHAGMI NKWENDJEU. Je suis le fils de Monsieur NKWENDJEU Daniel Duclos et de Feu Mme Yami Salomé Épouse NKWENDJEU. Je suis l’avant-dernier d’une fratrie de neuf enfants. Je suis camerounais, originaire de l’Ouest du Cameroun, plus précisément du département du NDÉ. Je réside présentement au Canada, plus précisément dans l’État du Québec, j’habite dans la ville de Québec. De plus, je suis communicant aux multiples casquettes : Tout d’abord, Coach & Formateur (Conférencier) en Art oratoire / Prise de parole en public depuis plusieurs années. Ensuite, Maître de Cérémonies (MC) depuis une vingtaine d’années. Puis, Traducteur professionnel (anglais – français – anglais). Enfin, enseignant d’anglais au secondaire à l’École de la Cité (École du Centre des Services Scolaire de la Capitale) située dans la ville de Québec. Présentement, je suis le Président fondateur de l’entreprise FG – Communication dont le siège social se trouve dans l’État du Québec au Canada. FG – Communication est une entreprise enregistrée au Registre des Entreprises du Québec (REQ), faut-il le préciser. Bien plus, je suis aussi l’auteur du Livre intitulé : ‘Du Silence à l’Éloquence’ préfacé par Dr Rachid ROUANE, Professeur des universités.

Quel a été votre parcours scolaire et professionnel ?

Adolescent, je découvre ma passion pour la communication et très tôt, je suis sollicité en qualité de Maître de Cérémonies (MC) pour des évènements tels que : des réunions de famille, kermesses scolaires, anniversaires, cocktails dînatoires, soirées de gala, soirées spectacles, cérémonies inaugurales, etc. J’éblouis alors le grand public par mon talent, et tous les bénéficiaires de mes prestations, y compris les plus sceptiques, perçoivent en moi un futur roi du micro.

Aussi, j’engage un riche parcours académique qui me conduit, tour à tour, à l’Institut Universitaire. Siantou, où j’obtiens un Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Communication d’Entreprise. (CE), à l’École Supérieure des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ESSTIC), sanctionné par une Licence professionnelle en Communication et Journalisme, et à l’Institut Supérieur de Traduction, d’Interprétation et de Communication (ISTIC) de Yaoundé au Cameroun, d’où je sors auréolé d’un Master 2 en Traduction (anglais – français – anglais). Inconditionnel du savoir, j’envisage poursuivre des études doctorales (PhD) en Communication à l’Université Laval à Québec.

Vous venez de publier un livre sur l’art oratoire. Pourriez vous nous présenter cet ouvrage ?

Le Livre intitulé : Du Silence à l’Éloquence est un ouvrage préfacé par Dr Rachid ROUANE, Professeur des Universités. Cet ouvrage est disponible en deux (02) versions : la version papier (à Québec) et la version électronique (sur Amazon.ca). En effet, nous avons constaté ceci : prononcer un discours, donner une présentation, ou partager une réflexion, peu importe comment vous pouvez l’appeler, devant un groupe aussi petit soit-il, a toujours été pour bon nombre de personnes, une source de grande anxiété, d’angoisse, de crainte, de peur notamment au niveau de la gestion du TRAC qui se définit comme un ressenti d’inconfort que quelqu’un éprouve au moment de paraître en public et une fois paru en public ou sur scène, il disparaît chez certaines personnes (bon trac ou trac naturel) et chez d’autres, il les accompagne, voire augmente et/ou perdure tout au long de leur présentation (mauvais trac).

Par ailleurs, le trac se manifeste de plusieurs façons et ses symptômes varient d’une personne X à une personne Y, nous avons entre autres : le rythme cardiaque qui s’accélère, des sensations de chaud ou de froid, des difficultés respiratoires, des mains qui tremblent, des pieds qui flagellent, des tics (des gestes et/ou des mots parasites), des vertiges, des mains moites (une transpiration excessive au niveau de la paume de la main), des yeux larmoyants, une boule au ventre, une boule à la gorge, une gorge sèche, une voix tremblante, une transpiration excessive au niveau du visage malgré la climatisation présente, une forte envie d’aller aux toilettes, une envie de vite finir sa présentation, une perte de l’appétit, etc. Fort donc de ce constat, FG – Communication a mis sur pied ce livre qui vous aide à vaincre votre peur de parler en public (GLOSSOPHOBIE) et à améliorer votre art oratoire.

Qu’est-ce qui permet à une personne de passer du silence à l’éloquence ?

Pour passer du silence à l’éloquence, il faut absolument se faire former en art oratoire. Autrement dit, il faut tout faire, bien sûr, en mettant les moyens en jeu (ses finances, son temps et toute son énergie) pour acquérir cette compétence transversale qui est, selon moi, un pont entre votre secteur d’activité et votre public cible. Donc, en un mot comme en mille, c’est la formation en art oratoire qui permet à une personne de passer du silence à l’éloquence.

Selon vous, qui dans la société devrait se former à l’art oratoire ?

Selon moi, tout le monde devrait se former en art oratoire. De ce fait, ma cible est tout public, entre autres : Les élèves, les étudiants, les chercheurs d’emploi, les entrepreneurs, les chefs d’entreprise, les hommes et femmes d’affaires, les décideurs, les leaders d’opinions, les autorités administratives, les autorités traditionnelles, les médecins, les pasteurs, les journalistes, les présentateurs, les animateurs, les conférenciers, pour ne nommer que ceux – ci.

Pourquoi est-il essentiel de se former avant de parler en public ?

Il est essentiel de se former avant de parler en public parce que en se formant, vous aurez tous les outils de communication qui vous aideront non seulement à vaincre ce mal-être qui vous paralyse avant et pendant toutes vos prises de parole en public qu’on appelle le trac, mais aussi vous aurez toutes les clés ou les règles de l’art pour améliorer votre Art oratoire. Tout ceci dans l’optique de retrouver la joie de vivre et de regagner confiance en vous maintenant et dans le futur.

Naît-on éloquent ou le devient-on ?

Selon moi, on ne naît pas éloquent, on le devient, étant donné que pour devenir éloquent, il faut au préalable avoir suivi une formation en art oratoire dans laquelle je vous servirai sur un plateau les clés pour être éloquent.

Pourriez-vous nous citer les orateurs qui vous ont inspiré tout au long de votre vie ?

1- Consty Eka (Présentateur).

2- Justin Trudeau (Premier ministre du Canada).

3- Barack Obama (ancien Président des États-Unis D’Amérique).

4- Nicolas Sarkozy (ancien Président de la France).

5- Léonard Chatelain (Jounaliste a la CRTV).

6- Professeur Narcisse Mouelle Kombi (l’actuel Ministre des Sports du Cameroun et l’Éducation physique).

7- Son Excellence Alassane Ouattara (Président de Côte d’Ivoire).

Quelle différence faites-vous entre l’éloquence et la rhétorique ?

“L’éloquence” est l’art de bien parler, le talent de bien dire, d’émouvoir, de persuader, tandis que “la rhétorique” est une science qui se rapporte à l’action du discours sur les esprits de votre public ou des personnes qui vous écoutent.

Où peut-on se procurer votre ouvrage ?

Mon ouvrage « Du silence à l’éloquence » est disponible en deux (02) versions : # La version papier (procurez vous une copie directement chez l’auteur du livre que je suis en m’envoyant un e-mail via mon courriel francktcha@yahoo.fr, et bien vouloir me laisser vos coordonnées dans votre mail). Vous pourriez également m’appeler directement sur mon numéro du Canada qui est : (+1) 367 995-6009, ou bien m’écrire sur mon WhatsApp en cliquant sur le lien http://wa.me//+13679956009 # La version électronique (procurez vous une copie directement sur Amazon.ca en cliquant sur le lien https://a.co/d/fh4NmAC).

Combien coûte votre livre ?

# Version électronique : 25$ CAD / 18 US dollars / 15€ / 10 000 FCFA (prix promotionnel). Si vous la voulez à ce prix, écrivez moi directement sur mon WhatsApp en cliquant sur le lien http://wa.me//+1367995600, parce que sur Amazon.ca, elle coûte plutôt 50$ CAD (prix officiel). # Version papier : 75$ CAD / 50€ / 18 US dollars / 32 500 FCFA (prix promotionnel).