CÔTE D'IVOIRE :: SOCIETE : LES OSC, PILIERS DE LA GOUVERNANCE OUVERTE AVEC L’OGP EN COTE D’IVOIRE. :: COTE D'IVOIRE

Dans le cadre de la Semaine Nationale OGP 2025, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire a accueilli les Ateliers de Promotion de l’OGP auprès des Organisations de la Société Civile (OSC), organisés du 20 au 22 mai. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du Projet PAGOF 2 « Appui aux OSC », financé par Expertise France et soutenu par divers partenaires, dont l’Initiative pour la Justice Sociale, la Transparence et la Bonne Gouvernance en Côte d’Ivoire. L’objectif principal de ces ateliers était de renforcer la participation active de la société civile dans la mise en œuvre du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (OGP), un processus mondial visant à promouvoir la transparence, la participation citoyenne et la reddition des comptes dans la gestion publique.

‎Deux grands thèmes ont structuré les échanges : Rôle et place de la société civile dans la mise en œuvre du processus OGP en Côte d’Ivoire et Collaboration entre acteurs étatiques et non étatiques : acquis, défis et perspectives. ‎Ces discussions ont permis de mettre en lumière les avancées significatives en matière de gouvernance participative, tout en soulignant les défis persistants, notamment le besoin de renforcement des capacités des OSC, l’accès à l’information publique et la nécessité d’un dialogue plus structuré entre les acteurs institutionnels et les citoyens.

‎Les participants, venus de diverses régions du pays, ont salué cette initiative comme une opportunité d’expression et de co-construction des politiques publiques. Ils ont également formulé des recommandations pour renforcer l’impact du processus OGP au niveau local. À travers ce type d’engagement, la Côte d’Ivoire confirme sa volonté de bâtir une gouvernance plus inclusive, transparente et responsable, avec la société civile comme pilier incontournable du développement démocratique.