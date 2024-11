Paul Biya : 42 ans de pouvoir, entre défilés, loyauté et enjeux sociaux au Cameroun :: CAMEROON

Le 6 novembre, le président camerounais Paul Biya a célébré son 42ᵉ anniversaire à la tête du pays, un record de longévité. Malgré son âge avancé (91 ans) et sa faible implication visible dans la vie politique, les cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) ne cachent pas leur souhait de le voir briguer un huitième mandat en 2025.

Au-delà de cette stabilité apparente, des pratiques politiques ordinaires, comme les défilés officiels, viennent réaffirmer l’ordre social et politique tout en révélant des ambiguïtés. Dans son ouvrage récent De la loyauté au Cameroun. Essai sur un ordre politique et ses crises (Éditions Karthala), Marie-Emmanuelle Pommerolle explore les dynamiques sociales et politiques qui soutiennent et questionnent ce pouvoir.

Les défilés : entre loyauté et symbolisme

Chaque année, des milliers de Camerounais participent à des défilés officiels, notamment lors de la Fête de l’Unité le 20 mai. Ces événements, rythmés par des slogans et des chants à la gloire du chef de l’État, témoignent d’une loyauté affichée mais souvent nuancée.

Selon les témoignages recueillis, les motivations des participants varient :

- Une militante du RDPC évoque une rétribution monétaire pour sa participation.

- Une étudiante parle de symbolisme plus que de patriotisme réel.

- Une écolière décrit la contrainte imposée par ses surveillants.

- Un cadre de la fonction publique y voit une expression sincère du patriotisme.

Ces démonstrations publiques, organisées depuis les années 1960, illustrent un rituel d’affirmation du pouvoir et des hiérarchies sociales.

Un outil de pouvoir et de contrôle social

Ces cérémonies, souvent perçues comme folkloriques ou obsolètes, participent à la mise en scène du pouvoir. Elles mettent en avant des rapports de domination tout en encadrant les groupes sociaux, notamment les femmes et les jeunes. Selon Marie-Emmanuelle Pommerolle, ces événements ne sont ni de simples rituels de soumission ni de pures mises en scène. Ils traduisent une co-production de la loyauté entre citoyens et dirigeants, où se mêlent coercition, adhésion et stratégies d’adaptation.

En définitive, l’analyse de ces performances politiques permet de mieux comprendre les enjeux sociaux et la résilience d’un système politique où la continuité prévaut malgré les changements.