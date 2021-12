CAMEROUN :: CONSEIL DE MAIRIE DOUALA 1ER: LE BUDGET ANNUEL REVU A LA HAUSSE :: CAMEROON

Ce mercredi 15 décembre 2021 dans la Salle polyvalente des Services du Gouverneur de la Région du Littoral s’est tenu le dernier Conseil de la Mairie de Douala 1er.

Touché par la pandémie comme tout le monde entier, les conseillers municipaux de la mairie de Douala 1er se sont réunis pour voir comment ajuter le budget de la mairie pour le compte de l’année 2022. Puisqu’on sait que 2021 a été une année plutôt mouvementée et un peu difficile.

En effet, ce conseil a été consacré à l'examen et au vote du budget 2022. Plusieurs activités étaient donc prévues ce jour lors de ce conseil. Il y’a eu :

-L’Adoption du procès-verbal du 06 octobre 2021 relatif à la présentation du rapport d'exécution du budget 2021 au 31 août 2021 et au Débat d'Orientation Budgétaire (DOB);

-La Présentation du budget programme;

-Présentation du rapport général des travaux commissions,

-Une Présentation et vote des délibérations;

Au terme de ce conseil, il ressort que les conseillers ont osé, ceux-ci ayant accepté de proposer un budget plutôt ambitieux et réaliste. La mairie a prévu d’améliorer son assiette fiscale pour pouvoir tout équilibrer. Pour le compte de l’année 2022, le budget adopté est 3 442 870 574 FCFA un peu que celui proposé en 2020.

Représentant le préfet du littoral ce jour, ABODA CLUC HAGUES Francine son 2e adjoint n’est pas rester sans mots et voit cela d’un bon œil. Pour elle, le vote du budget 2022 aujourd’hui est placé sous le signe de l’espoir et prouve que les choses vont s’améliorer au sein de la commune à partir de 2022. Le conseil de Mairie de Douala 1er qui s’est tenu ce Mercredi 15 Décembre dans la Salle polyvalente des Services du Gouverneur de la Région du Littoral démontre à suffisance à quel point l’administration Camerounaise travaille d’arrache-pied pour offrir aux populations des conditions de vie meilleures. Le Maire de Douala 1er et président dudit conseil n’a cessé de rappeler et inviter tout le monde (conseillés) à œuvrer encore plus pour élever leur mairie qui n’est autre que la mairie de Douala 1er.

Cela n’exclut en aucun cas le fait qu’ils œuvrent tous pour le Cameroun en général car si Douala 1er se porte bien, c’est une partie du Cameroun qui se porte bien. Face à la presse, le président du conseil a une fois de plus rappelé les enjeux et le travail qu’il y’a à faire en 2022 pour renaitre après les coups reçus venant du covid 19.

« Nous allons essayer de redresser notre drapeau parce qu’il a été en berne en 2020 et 2021 à cause de la pandémie. » a déclaré LENGUE MALAPA Jean-Jacques Maire de la commune de Douala 1er et président du conseil municipal. Plusieurs projets sont en cours et l’ouverture une galerie marchande est prévue d’ici quelques jours.