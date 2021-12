CAMEROUN :: Affrontements Arabes Choas-Mousgoum : Maurice Kamto accuse Paul Biya. :: CAMEROON

Une mission conduite par le ministre de l’administration territoriale est descendue sur le terrain. Dans le but d’apporter un message du chef de l’Etat.

Une autre zone de tension est entrée en ébullition à l’Extrême Nord du pays. Avec l’affrontement entre les Arabes Choas et les Mousgoum qui a fait de nombreux morts et des dégâts matériels importants. Au moment du bilan, Maurice Kamto, leader du parti de l’opposition Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) dénonce le laxisme au sommet de l’Etat et propose le dialogue comme solution pour apaiser les tensions. Le gouvernement par le ministre de l’administration territoriale Paul Atanga Nji est allé sur le terrain pour apporter le message de réconfort du chef de l’Etat aux populations.

L’épicentre de ces affrontements était la ville de kousseri, chef-lieu du département du Logone et chari qui en a payé un lourd tribut. Des pertes en vies humaines et de nombreux dégâts. Depuis lors, la ville est un champ de ruines. Et « Maurice Kamto accuse » écrit le quotidien La Nouvelle Expression. Pour le MRC seul un dialogue sincère de toutes les parties prenantes peut apporter une solution durable à ces conflits meurtriers récurrents.

Pour le quotidien Cameroon Tribune, « Paul Biya appelle à la paix ». Porteur d’un message d’apaisement, d’unité et de vivre ensemble du président de la République et de Mme Chantal Biya, le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, à la tête d’une forte délégation gouvernementale, s’est adressé hier à Kousseri aux communautés Arabes Choas et Mousgoums. Il a par ailleurs remis des dons du couple présidentiel aux populations déplacées.

Le journal Realités Plus pense qu’il s’agit d’ « Une mission spéciale de paix et de réconfort du président Paul Biya est à Kousseri ». Elle est conduite par le MINAT. Paul Atanga Nji est porteur d’un message de paix durable entre les deux peuples en crise depuis le 5 décembre et de réconfort aux sinistrés. Le chef de l’Etat a aussi expédié aux milliers de déplacés des tonnes de matériels de divers ordres pour leur recasement et

une importante quantité de nourriture.