CAMEROUN :: Ana Lorvo : Comédienne dans l’âme, actrice qui touche l’âme :: CAMEROON

L’actrice française sera sous le feu des projecteurs dès ce soir à l’Ifc, antenne de Yaoundé pour la première escale de la tournée nationale de la pièce Tiens ton cœur du dramaturge et metteur en scène, Kouam Tawa.

La comédienne française Ana Lorvo, expérimente un tournant de sa vie d’artiste. Rien ne semble arrêter sa carrière d’actrice qui amorce sa vitesse de croisière.

Pour la première fois, Ana joue en terre africaine : un monologue dans la pièce, Tiens ton cœur, du dramaturge, metteur en scène et scénographe camerounais, Kouam Tawa. L’auteur indique à dessein que cette pièce a été écrite et dédiée à Ana, parce qu’admiratif de son engagement, de sa ferveur au travail et de son énergie sans économie qu’elle donne sur scène.

Ana Lorvo, Marianne dans la pièce, Tiens ton cœur », est consciente de l’honneur que Kouam Tawa lui fait. Son challenge est de s’illustrer comme cette comédienne dans l’âme, qui détient les codes et les techniques de transmission des émotions à ceux qui la regardent performer. Elle aime dire et assumer que théâtre c'est toute sa vie ; et rappelle de ce fait qu’elle a commencé toute petite. « Au début c'était parce que j'avais beaucoup d'énergie et mon père m'a dit qu'il fallait que j'aille faire du théâtre pour canaliser cette énergie-là. J'ai découvert que c'est ma passion et que je devais en faire mon métier. Aujourd'hui ce qui me plaît, c'est que je suis une femme, je suis jeune et le fait de pouvoir porter une parole, de raconter une histoire, de faire voyager les gens, pour moi c'est très important et c'est pour cela que je fais ça », déclare-t-elle. Ana déclare qu’à chaque fois qu’elle joue, il y a des gens qui en sortant lui disent : « tu nous as fait voyager ». La rencontre de pouvoir jouer à Yaoundé, à Douala, dans des chefferies du Cameroun profond est d’après elle un rêve qui devient réalité.

Immersion au village

La rencontre entre Ana et Kouam Tawa est comme un conte de fée. Le metteur en scène est venu la voir jouer dans une pièce en France. Après un incident dans la salle, la comédienne a su garder la dynamique malgré que la panique se soit emparée du public. « Il me fallait montrer qu’à chaque problème, il y a une solution. A la fin, je suis allée voir Kouam ; il me dit tu as tellement de force et de magie que quelqu'un s'évanouisse pendant ton spectacle », se rappelle-t-elle.

Pour être dans la peau et dans l’esprit de Marianne, Kouam Tawa l’a plongée pendant une semaine dans l’environnement du village. Elle témoigne d’ailleurs que cela lui a apporté plus d'authenticité, de sincérité et de vérité « parce que le fait d'être au village, de pouvoir d’y répéter, ça m'a permis d'être dans les conditions ». Pour Ana, ce n'était plus du théâtre. Cette immersion au village lui a permis de gagner en confiance et en force. « Il fallait montrer que le texte que j'avais à mettre en bouche m'appartienne et qu'on dise que c'est elle qui dit ces mots et non une actrice ». Ana reconnaît que l'écriture de Kouam est puissante, mais très dure à mettre en bouche. C'est poétique et chaque mot est très important. Chaque fois qu’elle se trompe, Kouam la recadre et lui fait donner le meilleur d’elle.

Au-delà du jeu d’acteur, Ana Lorvo a plusieurs autres atouts : elle parle couramment espagnol et portugais. Sa formation de base s’est passée au conservatoire régional de Paris (CRR) avec Marc Ernotte, Lucie Vallon, Anne-Frédérique Bourget et Frédéric Giroutru, d’octobre 2022 à juin 2024. Elle joue en espagnol dans « Libre de Cojear » ( seule en scène/création inspirée de Frida Kahlo) et mise en scène par Alice Schwab (2022 -2025) ; au festival du Pescet (2022) ; au Parc Floral de Paris, à l’Institut Culturel du Mexique, à l’Ambassade Argentine ; au théâtre La Flèche (2023), Théâtre du Beauvaisis scène nationale ( février 2025). Également dans Skreens, mise en scène par Adama Diop (2022 -2023) au théâtre de la Piscine-Pédiluve. Elle performe, depuis le mois d’avril 2024, à la Manufacture des Abbesses à Paris une pièce en français de Paõla Duniaud sur Frida Kahlo.