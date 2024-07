CAMEROUN :: Joseph Antoine Bell mis à genoux par Ngoh Ngoh : Nominations annulées :: CAMEROON

Joseph Antoine Bell ne sait plus sur quel terrain jouer. Après avoir tenu des propos diffamatoires contre le Président de la Fédération Camerounaise de Football Samuel Eto'o, le ressortissant de Ngambè croyait se faire des amis en haut lieu.

En fin d'après-midi d'hier, Bell voit ses nominations à l'ONIES annulées.

Rappelons que l'Office National des Infrastructures et Équipement Sportifs a pour tutelle technique le Ministère des Sports et de L'Éducation Physique et le Ministère des Finances comme tutelle financière.

Ses Missions

Assurer, par son expertise, l'entretien, la maintenance, l'exploitation, la sécurisation, le développement et la pérennisation des infrastructures et équipements sportifs, ainsi que des installations connexes spécifiques réalisés ou aménagés par l'Etat.

Affaire à suivre