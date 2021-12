CAMEROUN :: Mauvaise pensée et tyrannie à Yaoundé :: CAMEROON

Au ICL2P, nous avons les preuves que le poisson pourrit toujours par la tête et les dictatures ne sont que les produits d'une décadence généralisée qui commence au sommet de l'État puis se propage dans la population grâce à la complicité de la classe moyenne et supérieure corrompue par le pouvoir.

Aussi ne sommes-nous pas surprises de voir dans une église le produit de la Bamiphobie véhiculée pendant 40 ans par les ordures tribalistes d'une dictature d'essence ethno-fasciste au Cameroun...Ni comment l'opposant Maurice Kamto au moindre de se ses mouvements rend tous ces conspirationnistes ethno-fascistes du régime en place à Yaoundé complètement maboules...

En effet comment concevoir qu’un enseignant de profession, comme le thuriféraire André Luther Meka, puisse sortir de telles idioties conspirationnistes sur un plateau de télévision sans susciter la contradiction et ne entériner l’idée d’un cirque tropical??? En effet, comme l’a si bien démontré, Maître Roland Diewou, ceci est symptomatique d'une élite corrompue complaisante qui s'auto-écoute dans des chambres d'écho confortables plutôt que de prendre des risques et de se remettre en question.

Mais force est de reconnaître au regard notamment de l’ampleur de ce tribalisme d’État, que parfois on ne sait plus comment s'en indigner, tellement ces comportements répréhensibles sont aujourd'hui tellement répandus et banalisés dans ce pays où l'intolérance et la haine gratuites sont devenues une norme sociale.

Cette épidémie de mauvaise pensée est très contagieuse dans un monde où l'irrationalité a explosé avec un effet mortel. C'est le sous-produit de l'ignorance et de la stupidité de gens qui ne se soucient plus des preuves de base. Ceci, bien sûr, a à voir avec l’égocentrisme et l'opportunisme cynique primaires. Cependant c’est aussi la preuve d’un manque flagrant de moralité et d'éthique avec une démonstration puissante que la mauvaise pensée produit toujours de mauvaises décisions même dans les églises!

Aussi, cet échec épistémique et moral est toujours basé sur des arguments erronés et des informations peu fiables qui ne se soucient pas de savoir si des preuves soutiennent ou contredisent une idée émise; en plus, l'incapacité de faire la distinction entre simplement croire quelque chose et le savoir. Le tout combiné avec une faillite morale et éthique sans aucune figure d'intégrité et de décence et sans capital moral. Ceci est une recette pour le désastre.

Au ICL2P, nos recherches et publications indiquent que l'ironie de cet état de fait est en réalité « non-africaine » voire «anti-africaine».

Car les dictatures, en Afrique, sont elles-mêmes le produit d'une modernité corrompue. En effet, sur le continent africain, l'ancienne tradition de l'arbre à palabre est le meilleur antidote aux mauvaises pensées qui sont la sagesse, les idées et les compétences pratiques de la vieille sagesse africaine et de l'arbre à palabre, une visite captivante à travers les principes de base de la logique, les arguments, les preuves et les probabilités qui peuvent faire de nous tous des citoyens plus raisonnables et responsables.

Ce faisant, l'arbre à palabre est une révélation sur la façon dont l'épistémologie, qui aborde la nature de la croyance et de la connaissance, et l'éthique, l'étude des principes moraux qui devraient régir notre comportement, peuvent réduire les mauvaises pensées. De plus, pourquoi les conseils millénaires de la philosophie de l'humilité et de la sagesse influent sur la façon de mener une vie bonne, rationnelle et expérimentée...indispensable pour échapper à notre situation actuelle et devenir un citoyen productif.

En effet, rien n’est aussi moche et dangereux que la mauvaise pensée dans les interactions en Afrique... parce que on ne peut pas reprocher aux gens de faire ce pour quoi ils ont été conditionnés de faire parfois durant des décennies.

Au ICL2P, nous trouvons dangereux d'aborder la vulgarisation de la pensée critique par le biais d'une rhétorique de type : "tous ceux qui sont conditionnés comme moi à choisir un camp idéologique entre 2 camps préfabriqués par des élites corrompues croyant faire pour leur propre bien... et qui ne penseraient donc pas comme moi... sont d’office mauvais ('bad') et devraient être guéris par UNE CERTAINE LECTURE (qui est la mienne) de la philosophie".

Le but de la philo est de complexifier un débat pour justement sortir des dichotomies simplistes dans lesquelles l'hégémonie tribale, identitaire et même politique nous enferme...

Non, il n'y a pas d'épidémie d'irrationalité, il y a des humains des 2 bords qui sont hyper-exploités jusqu’à en perdre la tête... Et c’est ce que nous combattons au ICL2P.

L’Institut du Comité de Libération des Prisonniers Politiques – ICL2P

http://www.cl2p.org