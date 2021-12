CAMEROUN :: APPEL DU MOUVEMENT POPULAIRE POUR LE DIALOGUE ET LA RECONCILIATION :: CAMEROON

A TOUS LES CHEFS POLITIQUES, LEADERS D’OPINION, RESPONSABLES, DES MEDIAS, LEADERS ASSOCIATIFS, ENCADREURS ET INFLUENCEURS SOCIAUX DE TOUTE NATURE EN VUE DE LA REUSSITE DE LA COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL AU CAMEROUN - JANVIER/FEVRIER 2022

Il y a un temps pour toute chose. Mais il y a des temps qui changent ponctuellement tout, sur une plus ou moins longue ou brève période, tous les termes de référence des jeux et des enjeux, tous les codes d’expression et d’action, tous les discours doctrinaux et idéologiques, tous les sectarismes ainsi que toutes les demandes, réclamations, attentes, revendications et exigences légitimes ou illégitimes, légales ou illégales.

Le Cameroun, notre pays, qui se présente à la face du monde en cette fin d’année 2021, est certes interpelé sur son bilan dans tous les sens du terme et dans tous les compartiments de sa société, de son organisation interne et de son évolution sur la scène internationale. Il n’y a aucun doute à ce propos. Mais, le Cameroun, notre beau et cher pays, qui se présente au monde, en cette fin d’année 2021, est regardé, attentionné, espionné et épié, d’avantage sur ce qui apparaît, comme la démonstration de sa capacité à accueillir et à assurer le succès d’une très grande fête sportive, en l’occurrence la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations de Football qui aura lieu en Janvier/Février 2022.

Certes, avant la CAN, nous existions avec une histoire et des problèmes, des préoccupations. Certes après la CAN, nous continuerons d’exister avec nos habitudes et nos problèmes et préoccupations, comme chaque nation, comme chaque peuple. Mais, l’événement que nous allons vivre, la solennité qu’il comporte et emporte, nous impose, à l’ensemble de notre cité et à ses gens, à ses citoyennes et citoyens, des obligations et des devoirs, au-delà de nos volontés individuelles et égos.

Le MPDR lance un vibrant appel, en tout état de cause, à tous, pour une union sacrée, pour la responsabilité collective, pour un civisme et un nationalisme éprouvé et objectifs, sans à priori, en vue de contribuer au succès total. Cela exige apaisement, retenue, abandon de toute surenchère, ainsi que toute provocation directe ou indirecte.

Le MPDR demande particulièrement à certains chefs politiques adeptes des sorties, des actions et des prétentions ostentatoires, de s’abstenir, et de se ranger sans condition aux côtés des forces vives ainsi que des amis et soutiens de notre pays, en cette veille du début de l’événement, et pendant toute sa durée. Nos visiteurs doivent trouver un peuple fier, uni et accueillant. Cette unité sera sans faille derrière nos emblèmes, nos institutions et notre drapeau, que défendront avec professionnalisme et dévouement, nos sportifs sur le terrain.

Le MPDR compte sur la sagesse, l’honnêteté et la loyauté de tous les chefs politiques, quelle que soit leur coloration, et quel que soient les sources, la nature et le degré de leur animosité et de leurs récriminations.

Pour l’honneur de la Patrie, rien que la Patrie./.

SHANDA TONME

Président, Médiateur Universel