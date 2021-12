Orange Cameroun contribue à la protection de la nature, la création des richesses et des emplois. :: CAMEROON

En association avec des partenaires Google et Sisley, Orange Digital Center (ODC) Douala a organisé la première édition de la compétition dénommée Orange Summer Challenge (OSC). Le challenge était pour les équipes jeunes en compétition de Dégager des solutions innovantes dans le domaine du recyclage des déchets plastiques.

Le constat est plutôt alarmant ! Un déchet plastique a une durée de vie de 400 ans. Bien plus, sur les 3 milliards jetés dans la nature, seuls 3% sont recyclés. Une véritable menace pour les écosystèmes terrestres et aquatiques. Orange Cameroun a pris la gravité de la situation en organisant l’OSC. En se basant sur la thématique de cette édition : « Technologies innovantes pour le recyclage des déchets plastiques », le challenge « gestion des déchets plastiques » a été mis en competition. Les candidats devraient faire appel à leur créativité et à leur esprit d’équipe pour proposer des projets innovants. Le but étant de mobiliser et accompagner les jeunes étudiants camerounais à lancer leur green start-up.

Pour l’accompagnement technologique des étudiants, Orange et Google ont offert le meilleur de l’innovation. A travers Des formations et du monitoring assurés par des coachs locaux et internationaux. Un accompagnement technique : par lequel les candidats pourront compter sur l’expertise et le savoir-faire avéré de

Sisley et Paprec. Ils ont tous bénéficiés des moyens humains, techniques, technologiques et matériels pour réussir leurs projets.

En compétition sur la liste, 4 équipes d’étudiants de toutes les filières composée chacune de 5 membres. Le Team Recyclink a présenté le Service de mise en relation des acteurs du secteur de recyclage des déchets plastiques et de collecte de déchets plastiques. Le Team GREEN PLAN avec le Système intelligent de collecte de bouteilles plastiques. Le Team CAYYA a exposé sur la Collecte des déchets plastiques et Sensibilisation sur la thématique du recyclage des déchets plastiques en utilisant les techniques de la gâtification. Le Team ROCLO a travaillé sur le Système automatique de collecte des déchets plastiques en zones aquatiques.

Les quatre projets ont été présentés grandeur nature à la presse et exposés devant le grand public par les équipes. Auparavant, 150 personnes ressources ont procédés, au siège de Orange Digital Center à un vote-évaluation qui a compté pour 40%. Le vote du public a compté pour 60%. Au finish, l’équipe Recyclink vient en tète avec 79% des votes suivie de l’équipe CAYYA avec 78% des votes, GREEN PLAN vient en 3eme position avec 65% des votes. ROCLO vient avec 62% des voix.

L’équipe gagnante a ainsi droit à des stages, des ordinateurs et des espèces sonantes et trébuchantes.