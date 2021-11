UNE FRANCE ENCORE PLUS FORTE, LE DEFI D’AMIN GUECHATI

Dans un document rendu public par l’INJEP (Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire) publié en mars 2021, l’on note de plus en plus en France une hausse de l’abstention, de l’affaiblissement des allégeances partisanes, défiance à l’égard du personnel politique, au sein de la jeunesse française. Il y a une urgence pour les pouvoirs publics français de faire de la jeunesse un catalyseur dans l’arène démocratique pour défendre des causes et intervenir dans le débat public.

A travers le sport, l’éducation civique et la formation, la France a tout intérêt à promouvoir des valeurs dès l’école primaire afin de préparer les nouvelles générations, la mixité étant un catalyseur important. Conscient de cet enjeu, dans son allocution du 25 avril 2019, le Président de la République française, Emmanuel Macron, a rappelé les priorités en matière éducative et de formation, d’où les reformes du Premier Ministre Édouard Philippe de juin 2019 portant sur un rapprochement entre la Jeunesse et les Sports et l'Éducation nationale.

L’exemple de la ville de Guignes

Dans la ville de Guignes, le maire Bernard Boutillier avait très vite perçu l’enjeu pour la ville de promouvoir la dynamique d’ouverture de la jeunesse en mettant l’accent sur l’éducation civique et le sport, pari gagné grâce à la collaboration d’Amin Guechati. Guignes est une petite ville française située dans le département de la Seine-et-Marne et la région Île-de-France.

Très calme et paisible, parfois victime d’agressions des nomades. En août 2021 ce fut l’euphorie au sein du club local qui disputait la première rencontre internationale de son histoire tel que révélé par le site d’actualité Actu France « Les parents sont ravis, les enfants sont ravis et le club est ravi. D’ailleurs les responsables m’ont déjà remercié une dizaine de fois », souriait l’adjoint au Maire, architecte de cet évènement. Le samedi 21 août, à 18h, les 11-12 ans du FC Guignes affrontaient les Manhattan Kickers, une académie de football située dans le plus célèbre quartier de New York et qui a déjà produit plusieurs joueurs professionnels. « J’ai été contacté par une connaissance qui m’a demandé si je pouvais organiser une rencontre internationale, car les Manhattan Kickers sont en France au mois d’août. J’ai donc évidemment proposé le FC Guignes.

Ce sont les U11 et les U12 du club américain qui joueront contre les U11 et les U12 de Guignes », explique ainsi Amin Guechati, adjoint au Maire délégué aux sports, à la jeunesse et à la vie sociale et associative.

Qui est Amin Guechati ?

Né à Villeneuve-Saint-Georges le 8 octobre 1984, c’est depuis 2020 qu’Amin Guechati occupe le poste d’Adjoint au maire de la ville de Guignes. Arrivé en Mormant à l’âge de 5 ans c’est dans cette localité qu’il effectue son école primaire et son collège. Il va au lycée à Rozay-en-Brie où il passe son baccalauréat. Le bac en poche, il s’oriente à la faculté Paris X Nanterre. Amin Guechati, avant d’être nommé en 2018 Directeur du Pôle Jeunesse et Sport par le Maire de Mormant Pierre-Yves Nicot, a commencé par bénévole, alternant, stagiaire, éducateur sportif et enfin directeur de la maison des jeunes.

Son entrée en politique à 37 ans n’est qu’une consécration de ses actions civiques et éducatives auprès de la jeunesse. A l’époque, lorsque la municipalité lui a confié la mission de développer la politique jeunesse, il a souhaité mettre en place tout ce qu’il aurait aimé qu’on mette pour lui lorsqu’il était jeune. Promoteur de plusieurs évènements, c’est lui qui organise les courses colorées pour l’achat d’une joliette, des courses d’obstacles pour l’octobre rose, et surtout des soirées solidaires au profit des Restos du Cœur.

La mixité et le multiculturalisme au cœur de la transformation de la société française Son principal atout étant la mixité, Amin Guechati est marié depuis le 31 août 2013 à Tiffany Guechati. Un couple glamour, plein de mixité car lui est d’origine maghrébine et sa femme est d’origine franco-portugaise. La mixité et la diversité culturelle que promeut ce couple a sans aucun doute un avantage pour la société car a des effets positifs sur les résultats scolaires de l’immense majorité des élèves, confère une étude de Nathalie Mons sociologue, présidente du Conseil national de l’évaluation du système scolaire « La mixité sociale est un avantage pour tous les élèves sans exception » publié en 2015 dans le journal Libération.

La mixité et le multiculturalisme ont pour atouts de stimuler l'innovation et inspirer la créativité, conduire à une productivité et des performances plus élevées.

Totalement investi dans la jeunesse, cet homme politique aux ambitions nationales a été repéré par Le Cercle d’Or qui est une entreprise de relation publique, une filiale de Mason Ewing Corp. qui va s’occuper de l’image de plusieurs personnalités politiques à travers le monde, elle compte désormais le Maire-Adjoint Amin Guechati.

Albin Njilo