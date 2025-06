Présidentielles 2025 au Cameroun : France en manœuvre ? La visite de Tchiroma interroge :: CAMEROON

La scène politique camerounaise s’anime à l’approche des élections présidentielles de 2025, et certains faits récents ne passent pas inaperçus. L’audience accordée à Issa Tchiroma Bakary par l’ambassadeur de France au Cameroun, Thierry Marchand, continue de susciter interrogations et spéculations. Dans un climat déjà tendu, cette rencontre discrète ravive les soupçons d’une ingérence étrangère, notamment celle de la France, ancienne puissance coloniale.

Un acteur bien informé du paysage politique local, ayant requis l’anonymat, alerte : « Il ne faut pas se leurrer, la France s’implique de manière de plus en plus flagrante dans le processus électoral en cours ». Selon lui, la stratégie serait claire : conserver une influence solide dans un pays pivot comme le Cameroun, pièce maîtresse de l’Afrique centrale. Si ce pays venait à échapper au contrôle de Paris, l’équilibre géopolitique régional pourrait être profondément bouleversé.

La France, déjà critiquée dans d'autres ex-colonies pour des pratiques jugées néocoloniales, semble vouloir éviter une perte d’influence similaire. Certains observateurs voient dans la récente prise de parole de Tchiroma, connue pour son ton incendiaire, un possible alignement stratégique avec des intérêts extérieurs. L’audience avec l’ambassadeur français survenant peu après ses déclarations ne semble pas relever du hasard.

À quelques mois d’un scrutin crucial, l’ambiance est à la méfiance. Les citoyens camerounais sont appelés à une vigilance accrue, non seulement sur les discours politiques, mais également sur les actes symboliques comme ceux-ci. Car dans un contexte électoral aussi sensible, chaque geste diplomatique peut cacher un enjeu majeur.

Plus que jamais, les projecteurs sont braqués sur les relations entre Yaoundé et Paris. La question reste ouverte : cette visite était-elle une simple courtoisie diplomatique ou le signe d’un agenda politique plus profond en préparation ?