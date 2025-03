Assurance au Cameroun:Vanessa Mboule lance "Insure Talk" pour briser les tabous et éduquer le public :: CAMEROON

Dans un contexte où l’assurance reste largement méconnue et suscite méfiance et incompréhension au sein de la population, Vanessa Mboule, spécialiste des relations publiques et de la gestion commerciale, a décidé de renverser la tendance. Le 14 mars dernier, elle a réuni à Douala plusieurs acteurs clés du secteur assurantiel camerounais pour la première édition de "Insure Talk", une initiative destinée à démystifier les produits d’assurance et à renforcer l’inclusion dans ce domaine encore trop peu exploré.

« En partant de mon expérience dans le secteur, j’ai compris que les Camerounais ne s’assurent pas, non pas parce qu’ils n’en ont pas besoin, mais parce qu’ils manquent d’informations, » a expliqué Vanessa Mboule lors de l’événement. Pour elle, la méconnaissance des produits d’assurance est un frein majeur à leur adoption, et il appartient aux professionnels du secteur de mieux informer, rassurer et accompagner les assurés potentiels.

Sensibilisation, confiance et inclusion

Au cœur de cette rencontre : l’éducation à l’assurance, levier clé pour renforcer la confiance entre assureurs et assurés. Les échanges ont permis de mettre en lumière les principaux freins, mais aussi les opportunités pour améliorer le taux de couverture, encore très faible au Cameroun.

Selon Mathieu Serge Kombou, expert financier et directeur adjoint comptabilité et fiscalité chez Activa Group, « L’assurance est aujourd’hui un élément indispensable pour protéger nos biens. Il est essentiel que les Camerounais prennent conscience de sa nécessité ».

Des chiffres qui interpellent

Malgré les efforts des compagnies d’assurance, le taux de pénétration de l’assurance reste faible au Cameroun, avec seulement 0,9 % en 2021, selon Revue Banque. Le taux global de protection sociale s’élève à 7,1 %, une statistique encore dominée par les fonctionnaires, seuls à bénéficier automatiquement d’une couverture.

C’est dans ce contexte préoccupant que "Insure Talk" s’inscrit comme une campagne citoyenne d’éducation à l’assurance. Son objectif : éveiller les consciences, briser les idées reçues, et surtout, encourager une culture de prévoyance au sein de la population camerounaise.

Avec une approche pédagogique, des témoignages concrets et un engagement à long terme, Vanessa Mboule espère faire de "Insure Talk" un rendez-vous régulier et un acteur de transformation pour le secteur assurantiel au Cameroun.