CAMEROUN :: L'association Sing For Hope/ dréparenaissance : lance un appel à l'aide face à la drépanocytose. :: CAMEROON

L'association Sing For Hope and collaboration avec l'association dréparenaissance ont tenu ce jour à Yaoundé une conférence de presse relative à la journée internationale de la drépanocytose qui se célèbre ce 19 juin.

Sous le thème : lutter contre la drépanocytose, c'est dépister tôt la maladie et faire la prévention. Les centres de référence en sont des outils efficaces.

Rappelons que "l'association Sing For Hope" porteur de ce projet existe depuis 7 ans, milite pour les causes sociales avec en son sein des jeunes camerounais passionnée de l’art(peintre, artiste, danseur -chorégraphe, réalisateur etc.)

La conférence de presse tenue ce 19 juin était l'occasion pour les organisateurs de présenter cette association, ses missions et ses objectifs les attentes face à cette journée, mais en amont un accent plus accentué sur la sensibilisation.

Il faut préciser que le personnel de santé a pris part à cette rencontre, dont leurs apports étaient portés sur les gestes de premiers secours d'un Drépanocytaire.

Selon les spécialistes les gestes de secours à prendre en compte lorsqu'on ait face à un patient atteint de drépanocytose sont : être à l'écoute du drépanocytaire, chercher à le mettre à une position où il aura moins mal, lui donner de l'eau à boire pour évacuer les globules qui sont bouchées, prendre les médicaments anti douleurs (antalgique).

M Eyili Nomo Serges jeune camerounais atteint de drépanocytose président de l'association Sing For Hope nous a parlé à cœur ouvert face caméra de son vécu, son témoignage face à cette anomalie génétique dépisté à l'âge de 7 ans question de redonner de l'espoir et encourager ceux qui en souffrent au quotidien.

Rappelons que les activités ont démarré le 18 juin dernier, au-delà de cette journée de sensibilisation et de célébration les activités se poursuivent et s'achèvent le 20 juin prochain à travers des ateliers de formation et d'insertion professionnelle sur le site de l'évènement l'école des lionceaux de Mimboman Yaoundé au Cameroun.

Il faut préciser que l'association dréparenaissance contribue à la santé mentale, physique des personnes atteintes de drépanocytose. Selon sa présidente fondatrice jeune Drépanocytaire, cette année nous avons pour objectif de sensibiliser sur l'examen de l'électrophorèse, promouvoir l'intégration des drépanocytaires dans le milieu professionnel, insertion de ces derniers dans les métiers d'arts et d'avenir. La prise en compte des drépanocytaires ne dépassent pas 20% selon la présidente fondatrice de l'association dréparenaissance Otti Blandine Danna .

Quant à l'association Sing For Hope, par voie de son président, nous sommes là pour partager un message de sensibilisation à travers le divertissement : qu'es ce qu'il faut faire pour éviter la maladie, notre cible c'est la jeunesse. Dans un avenir proche nous souhaitons que les jeunes prennent conscience sur cette anomalie, en faisant leurs dépistages : AS/AS/AA/SS. L'enfant Drépanocytaire demande énormément d’argent, de temps. Au sein de notre association on préconise aux jeunes couples de faire leurs textes d'électrophorèses avant de se mettre ensemble. Si vous connaissez votre type d'hémoglobine, vous connaissez déjà avec qui faire votre enfant.

Le drépanocytaire a besoin de vous précise ce dernier. Les drépanocytaires ont de la peine à trouver un travail stable, car ils sont constamment malades et cela très un frein au sein de l’entreprise.

L'insertion sociale est très importante, nous tendons la pêche au gouvernement qu'il essaye de trouver des solutions face à ce phénomène au-delà des financements, de la prise en charge au sein des structures hospitalières spécialisées. De notre côté nous avons prévu les métiers comme la coiffure, make-up, peinture etc. Pour permettre aux drépanocytaires d'être autonome.

On recense 3% de drépanocytaires sur toute l'étendue du territoire national c'est énorme souligne le président de l'association Sing For Hope. Il faut qu'on diminue le taux de drépanocytaire au Cameroun, et cela passe par la sensibilisation.

La principale crise des Drépanocytaires c'est le climat(froid).

Qu'est ce que j'ai fait pour mériter ça ? Combien de temps me reste encore à survivre ? Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ne peuvent pas s'en sortir seul ?

Voilà autant d'incertitude qui anime le jeune drépanocytaire. Or mis l'apport du gouvernement, nous devons nous mêmes prendre les choses en main , il y a parmi nous ceux qui refusent de croire qu'il sont drépanocytaires après dépistage , en toute chose face à la presse il nous a également préciser de mettre sa confiance en Dieu.

