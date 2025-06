Chômage des Diplômés au Cameroun : « Docteurs Mototaximans, Masters au Carreau » :: CAMEROON

La déclaration choc de Jean Calvin Aba’a Oyono sur Equinoxe Tv révèle une crise profonde au Cameroun : des docteurs devenus mototaximans et des diplômés au chômage depuis 15 ans. Selon l'universitaire, le chômage des diplômés atteint des niveaux alarmants, remettant en cause la valeur des études supérieures. "J'enseigne à des doctorants qui finissent mototaximans", affirme-t-il, soulignant l'absurdité d'un système où le doctorat ne garantit même pas un emploi décent.

Pire encore, Oyono dénonce l'arrêt des études doctorales au Cameroun depuis deux ans une situation unique au monde. Cette rupture aggrave la crise de l'éducation, privant les jeunes de perspectives et vidant les universités camerounaises de leur sens. Le problème dépasse l'enseignement supérieur : c'est tout le modèle socio-économique qui est en cause, avec des formations déconnectées des besoins du marché.

L'intellectuel pointe aussi la collusion entre certains universitaires et le pouvoir politique. Contrairement à ses pairs qui "défendent des intérêts" sur les chaînes pro-gouvernementales, il assume un discours critique envers le RDPC (parti au pouvoir). Ses propos interrogent : pourquoi maintenir des universités si elles produisent massivement des diplômés condamnés au chômage ou à la précarité ?

Cette crise exige une refonte totale. Plutôt que de fermer les facultés, une réorientation vers la formation professionnelle et l'entrepreneuriat s'impose. Les diplômes doivent correspondre aux réalités économiques locales, et l'État doit créer des ponts concrets entre l'université et l'emploi. Sans cela, le Cameroun continuera de gaspiller son capital humain.