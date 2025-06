CAMEROUN :: Dernière Lettre ouverte du CODE à Monsieur Akere Muna :: CAMEROON

Monsieur Akere Muna. Le CODE ( Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora) constate avec une profonde satisfaction que l’appel des Camerounais attachés à l'unité nationale, lancé à travers nos précédentes lettres ouvertes, a été entendu et suivi d’effet.

En effet, votre rencontre organisée le 22 juin à Paris avec la diaspora camerounaise a mobilisé seulement 22 personnes (y compris 4 membres de la BAS), un échec cuisant illustrant sans équivoque le rejet massif de votre collusion désormais manifeste avec les promoteurs de la haine ethnique, particulièrement représentés par votre allié assumé, Monsieur Elimbi Lobe.

Ce résultat cinglant démontre, si besoin était encore, que les Camerounais, y compris nos frères Sawa que Monsieur Elimbi Lobe prétend représenter, ont définitivement tourné le dos à l’idéologie toxique, génocidaire et fasciste véhiculée par ce dernier.

Les appels explicites à la haine ethnique propagés par Monsieur Lobe, avec votre soutien tacite confirmé par votre refus catégorique de vous en distancer clairement, constituent une menace directe pour la cohésion sociale et la stabilité du Cameroun.

Nous rappelons ici que les discours incitant à la haine ne sont jamais anodins, mais provoquent des conséquences tragiques, dont les violentes attaques récentes contre des citoyens qualifiés d’« allogènes » dans certaines régions du Sud sont des exemples concrets et douloureux.

Face à cette réalité dramatique, votre silence assumé et votre tentative maladroite de justifier votre alliance avec Elimbi Lobe par votre identité anglophone relèvent d’une profonde irresponsabilité politique. Être anglophone n’est pas, et ne sera jamais, un programme politique valable pour diriger un pays aussi complexe et riche en diversité que le Cameroun.

Par votre choix malheureux d’assumer politiquement et moralement une alliance avec un individu ouvertement fasciste, vous vous êtes irréversiblement discrédité aux yeux du peuple camerounais. En tolérant et en encourageant implicitement cette dérive dangereuse, vous avez démontré votre incapacité à garantir la paix civile, le respect de la diversité ethnique et culturelle, ainsi que la stabilité nationale indispensable au Cameroun.

Le CODE estime désormais inutile tout dialogue supplémentaire avec vous sur cette question. Cette troisième et ultime lettre vise uniquement à informer l’opinion publique nationale et internationale de votre responsabilité politique et morale clairement établie dans l’entretien du climat toxique de haine ethnique que vous cautionnez à travers votre soutien à Monsieur Elimbi Lobe.

Le peuple camerounais aspire à une vision inclusive, démocratique et respectueuse de chaque citoyen, indépendamment de son origine ethnique ou linguistique. Vous avez choisi un autre chemin, celui de la division et de la complaisance avec la haine. Le CODE continuera sans relâche à défendre les valeurs démocratiques, patriotiques et unificatrices auxquelles aspirent profondément nos compatriotes.

Veuillez agréer, Monsieur Akere Muna, l’expression de notre ferme détermination à combattre toutes les formes de haine et d’exclusion pour un Cameroun véritablement uni, juste et prospère.

Pour le CODE,

Brice Nitcheu

Président

