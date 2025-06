Coopération militaire : Sept militaires français décorés à titre exceptionnel par le Cameroun :: CAMEROON

La salle des Actes du ministère de la Défense a servi de cadre à une cérémonie solennelle marquant la remise de décorations à 7 officiers français en fin de mission au Cameroun.

Ces distinctions, remises à titre exceptionnel, récompensent 2 ans pour les uns et 4 ans pour d'autres de service rendu dans le cadre du partenariat militaire Cameroun–France.

La cérémonie a été présidée par le Ministre délégué à la présidence chargé de la Défense Joseph BETI ASSOMO en présence de S.E Jean-Marc Berthon ambassadeur de France au Cameroun, des secrétaires d'État respectivement en charge de la Gendarmerie Galaxy Yves Etoga et Koupa Issa en charge des anciens combattants et victimes de guerre, les officiers généraux, le personnel de l'ambassade de France au Cameroun et le personnel du MINDEF. Les décrets n°2025/185 du 5 mai 2025/186 du 5 mai 2025, signés par le Président de la République Paul Biya, ont élevé les récipiendaires au grade de Chevaliers de l’Ordre du Mérite Camerounais et de Chevaliers de l’Ordre de la Valeur.

Les décorations ont été remises par Joseph Beti Assomo, Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense.

Les récipiendaires :

* Colonel TAVET Sylvain

* Lieutenant-Colonel BLONDEET Thierry

* Lieutenant-Colonel MASSOT Christophe

* Lieutenant-Colonel COSTE Frédéric (Chevalier de l'ordre du mérite camerounais)

* Colonel SOLIGNAC Jean Jérôme (Chevalier de l'ordre du mérite camerounais)

* Major CHAIGNEAU Jean-Philippe

* Administrateur en chef de 2e classe des Affaires maritimes ROYER Sébastien

Ces officiers, engagés dans plusieurs domaines de formation spécialisée, ont œuvré pour le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées camerounaises.

Ce geste symbolique témoigne de l’attachement du Cameroun à sa coopération militaire avec la France, fondée sur le respect mutuel, l’expertise partagée et la solidarité stratégique.

