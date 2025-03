CAMEROUN :: Le CNC juge insuffisant le délai pour examiner la plainte du MRC contre neuf journaux :: CAMEROON

Le Conseil national de la Communication (CNC) a déclaré que le délai imparti pour traiter la plainte déposée par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) contre neuf journaux était trop court. Dans une lettre adressée le 18 mars 2025 à l’avocat du parti, l’organe de régulation a expliqué qu’il ne pouvait pas se prononcer sur cette affaire avant la session prévue le 19 mars 2025.

Selon le CNC, l’intervalle entre la réception de la plainte et la date de la réunion était insuffisant pour mener une analyse approfondie du dossier. Cette décision soulève des interrogations quant aux procédures de traitement des plaintes médiatiques et à la capacité du régulateur à arbitrer efficacement les litiges impliquant les partis politiques et les organes de presse.

Le MRC avait saisi le CNC pour dénoncer ce qu’il considère comme des pratiques journalistiques préjudiciables à son image. L’identité des neuf journaux visés par la plainte n’a pas été rendue publique, mais l’affaire met en lumière les tensions récurrentes entre certains médias et les partis d’opposition au Cameroun.

Cette situation relance également le débat sur l’impartialité et la réactivité du CNC face aux plaintes déposées par les acteurs politiques. Certains observateurs estiment que le refus d’examiner le dossier dans un délai court pourrait être interprété comme un manque de volonté de traiter rapidement des affaires impliquant des figures de l’opposition. D’autres considèrent au contraire que le CNC respecte les procédures et ne peut se prononcer hâtivement sans analyse détaillée.

Alors que le MRC attend une suite à sa plainte, cette affaire met en exergue l’importance du rôle de la presse dans le paysage politique camerounais et la nécessité d’un encadrement strict du traitement de l’information politique. L’enjeu est crucial, à quelques mois des élections présidentielles, où les médias joueront un rôle central dans la formation de l’opinion publique.