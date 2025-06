L'ancien footballeur international camerounais affirme dans son sortie, reçue ce jour par la rédaction de camer.be que, ceux qui veulent la chute de Samuel Eto’o sont ceux-là mêmes qui s’attendaient à certaines récompenses après son élection à la tête de la fédération camerounaise de football en 2021

Lire en dessous la déclaration de Serge Branco

« À l’Ouest, j’ai bien connu le président de Bamboutos de Mbouda. C’est un homme malhonnête. Quand Samuel Eto’o a décidé de se présenter à la tête de la FECAFOOT, ce monsieur a immédiatement monté un groupe de soutien, pensant qu’il allait en tirer des avantages personnels […] Ce président a monté tout un réseau dans l’Ouest, prétendant innover, mobiliser, mais c’était uniquement pour se positionner. Il racontait à Samuel qu’il faisait ci ou ça, alors qu’il ne faisait rien de concret. Moi, j’avais les vraies infos et j’allais avertir Samuel. Et regardez ce qui s’est passé à peine six ou sept mois après l’élection : ce même président a retourné sa veste, insulté Samuel, traité les gens de mafieux, de bandits, de croix sataniques. Il est allé jusqu’à réclamer 10 milliards à la Fecafoot ! Pourtant, ce monsieur n’a jamais investi sérieusement dans son club. Il n’a même pas mis cinq fois de l’argent de sa propre poche. Voilà le genre de personnes qui dirigent certains clubs aujourd’hui. J’ai dirigé des clubs, j’ai côtoyé ces présidents. Ce n’est ni Bamboutos, ni Stade Renard qui va me faire peur. Aujourd’hui, ce même président réclame 70 % de quelque chose. Pourquoi ? Parce que beaucoup pensaient que soutenir Eto’o allait leur garantir des retours sur investissement, des faveurs, des compensations. […] Un jour, alors que Samuel était à la veillée de son papa à Ngambe, ce président l’a appelé la veille d’un match, en se plaignant d’un arbitre. Il disait : “Cet arbitre va me faire perdre, il faut que tu nous aides à être champions. Et aujourd’hui, tous ceux qui attendaient des retours, qui pensaient être récompensés, ce sont eux qui se retournent contre Eto’o. Ce sont eux qui alimentent certains blogueurs, qui diffusent des fausses informations à longueur de journée »