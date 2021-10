CAMEROUN :: Hôtel Seme beach accueille une grosse production cinématographique :: CAMEROON

Les acteurs du Film «against the wind » séjournent actuellement dans cet hôtel de la ville de Limbe

« Against the wind » est sûrement l’une des plus grosse production cinématographique Made in Cameroun qui arrive dans les tout prochains mois.

Neba Lawrence , son réalisateur à la recherche d’un cadre idéal pour bien acclimater ses acteurs a choisi « le paradis de l’eau » comme camp de base. «comme c’est un film dans lequel plusieurs rôles sont attribués à des stars internationales et locales du cinéma, je me devais de leur trouver un site où il vont passer un séjour confortable et agréable durant le tournage des scènes à faire dans cette ville. Il est clair que lorsqu’on réuni plusieurs stars au même endroit , il est difficile de les faire tourner au même moment.

Ainsi , Pour mieux meubler leurs temps libres le cadre de l’hôtel Semè beach apparaît comme une évidence en adéquation avec leur carrure » affirme Neba Lawrence le réalisateur de « Against thé win ».

Il faut dire que le film en lui même traite de plusieurs problèmes sociaux : la question genre , les violences conjugales, l’amour etc... les sites de tournage sont différents et variés à travers le Cameroun mais les scènes principales sont jouées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ce qui justifie la présence de l’acteur nigérian Kanayo O Kanayo dans les couloirs de l’hôtel Semè beach en compagnie de Moustik le karismatik et Mimie , autres vedettes du petit écran castées par Neba Lawrence pour rehausser son projet qui se veut vraiment gigantesque.

Appolo Jeffrey , une autre grosse pointure du cinéma camerounais présent dans cette production est lui tout aussi content de faire partie de ce projet qu’il décrit comme le prochain grand film camerounais.