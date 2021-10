CAMEROUN :: Éliminatoires Qatar 2022 - Lions Indomptables : il faut cesser de bricoler :: CAMEROON

C’est au petit matin ce lundi 11 octobre 2021 que l’équipe nationale est arrivée à Tanger pour disputer le match, comptant pour la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 contre les Mambas à 14h.

Toutes les explications possibles ont été données pour justifier le départ tardif des Lions Indomptables du Cameroun pour Tanger, au Maroc, où ils disputent le match comptant pour la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 cet après-midi à 14h. Ce sera le match retour contre les Mambas du Mozambique. Le Mozambique n’ayant pas de stade homologué par la FIFA, a choisi d’accueillir ce match au stade de Tanger. Le match aller s’est disputé vendredi, 8 octobre dernier au stade de Japoma et remporté par le Cameroun (3-1).

Immédiatement après la rencontre, les Mozambicains se sont envolés pour arriver à Tanger samedi matin. Le programme des Lions Indomptables prévoyait leur départ de l’aéroport international de Douala samedi, à 14h. Ce n’est que hier soir autour de 22h, selon les informations rapportées par Serge Guiffo, le Team Press Officer, que les Lions Indomptables ont embarqué à bord d’un Boeing 737-700 de la compagnie angolaise TAAG, à l’aéroport international de Douala en direction de Tanger en vol direct. Pour une arrivée à Tanger prévue autour de 3h30-4h ce matin. C’est in extremis que le Cameroun va pouvoir disputer ce match programmé à 14h ce 11 octobre 2021.

Ce sera sans avoir fait la reconnaissance du stade, sans avoir pris part à la réunion technique. Que s’est-il réellement passé pour que le Cameroun accuse ce type de retard ? Bill Tchato, le coordonnateur des sélections nationales du Cameroun, explique : « Depuis une semaine, nous avons eu le jour et l'heure de départ (Samedi, 14h, ndlr). Tout était organisé et fin prêt pour le départ ; les bagages étaient déjà partis (à l'aéroport, ndlr). Juste une heure avant le départ des Lions de l'hôtel, nous avons reçu un appel de la compagnie aérienne pour nous dire qu'il y avait des problèmes sanitaires liés au Covid dans l'équipage, et que le vol était reporté à 21 heures.

Et à 21 heures les choses n'ont pas beaucoup évolué, certainement par rapport aux contraintes liées à l'équipage. Je n'en sais rien moi, ne maîtrisant pas les questions d'aéronautique pour le changement d'équipage. Donc, malheureusement, nous sommes encore à Douala ». L’on a compris le langage diplomatique de Bill Tchato.

Camair-Co en cause ?

Selon nos sources, la compagnie dont le coordonnateur des sélections nationales ne veux pas dévoiler le nom est Camair-co, le transporteur officiel des Lions Indomptables et de la Can TotalEnergies Cameroun 2021. C’est alors la compagnie nationale qui n’a pas pu affréter l’avion spécial pour Tanger, reportant à chaque fois le vol, jusqu’à hier soir. L’on a parlé à un moment dans la journée d’hier, des contacts avec CHRONO, une compagnie basée en Guinée équatoriale pour sauver la situation.

La même source indique qu’en fait, Camair-Co n’a pas pu réserver dans les délais, un avion auprès de la compagnie angolaise TAAG vers qui elle se retourne généralement. TAAG avait déjà déployé sa flotte sur d’autres destinations et n’était pas en mesure de satisfaire Camair-Co. Coincée, pour avoir promis un avion de type Boeing pour ce voyage, Camair-Co s’est proposée de mettre deux de ses avions, de type Embraer et MA60, pour faire partir l’équipe samedi soir. Les joueurs se sont concertés pour décliner cette offre qui, à leurs yeux, ne semblait pas la bonne, puisqu’il leur avait été promis le voyage à bord d’un Boeing. Ce qui a finalement été le cas par un Boeing.

Le staff technique, a dû tenir la séance d’entraînement qui devait avoir lieu à Tanger, hier à midi, au stade annexe de Japoma. C’est de justesse que le Cameroun va éviter un forfait pour ce match. Mais, il faut s’interroger sur la fraîcheur physique des joueurs après plus de 5h de voyage, pour rentrer sur le stade quelques heures après. L’on n’est pas loin du bricolage et de l’amateurisme autour de cette équipe des Lions Indomptables.