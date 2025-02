CAMEROUN :: Affaire Eneo : Rawul Simplice Minlo Recadre le Député Bindoua sur la Cohésion Nationale :: CAMEROON

L’affaire Eneo continue de faire des vagues au Cameroun, notamment après la récente intervention de Rawul Simplice Minlo, fils de Sangmélima et responsable de la communication au Port Autonome de Douala. Ce dernier a vivement recadré le député Mathurin Germain Bindoua, élu du Dja-et-Lobo, suite à une correspondance jugée maladroite et contraire aux principes de la cohésion nationale.

Dans sa lettre adressée au Directeur du Cabinet Civil, avec copie au Chef de l’État, le député Bindoua dénonçait une prétendue violation de l’équilibre régional dans les postes de responsabilité au sein d’Eneo, la société nationale d’électricité. Une démarche qui, selon Minlo, manque de maturité politique et de discernement.

Rawul Simplice Minlo, originaire de Sangmélima, une ville cosmopolite connue pour son vivre-ensemble, a exprimé sa consternation face à cette correspondance. Il rappelle que Sangmélima, bien que située dans la région du Sud, est aujourd’hui une terre d’accueil pour des Camerounais de toutes origines ethniques et régionales. Cette diversité, selon lui, est une richesse nationale qu’il faut préserver et renforcer.

Minlo souligne que la notion de Nation implique l’unité et la cohésion entre les citoyens, quelles que soient leurs origines. En tant que député, représentant de la Nation, Bindoua aurait dû privilégier des canaux plus appropriés pour exprimer ses préoccupations, comme des questions orales à l’Assemblée nationale ou une discussion directe avec les dirigeants d’Eneo.

La réaction de Minlo met en lumière l’importance de la maturité politique et du discernement dans la gestion des affaires publiques. Un homme politique, selon lui, doit être capable de réfléchir de manière critique et de communiquer de manière constructive, sans alimenter les divisions ethniques ou régionales.

L’affaire Eneo soulève également des questions plus larges sur la gestion de la diversité au Cameroun. Minlo rappelle que le pays a besoin de promouvoir la tolérance, l’égalité et la justice pour tous, conformément aux aspirations du Chef de l’État, Paul Biya. Stigmatiser des citoyens en raison de leur origine ethnique ou régionale, comme le fait la correspondance de Bindoua, est non seulement irresponsable, mais aussi contraire aux valeurs de la République.

En conclusion, Rawul Simplice Minlo appelle à la consolidation de l’unité nationale et à la promotion d’un dialogue inclusif. Il insiste sur le fait que les élus de la Nation ont une responsabilité particulière dans la préservation de la cohésion sociale et la lutte contre les divisions.