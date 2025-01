CAMEROUN :: Palais présidentiel : Bras de fer entre chefs traditionnels pro-Biya et ambitions du Grand Nord :: CAMEROON

La présidentielle 2025 frappe aux portes du Cameroun. A l’instar des chefs traditionnels et des élites du grand Nord des groupes de pression se forment.

Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics s’intéresse particulièrement à la Présidentielle 2025 et à la rencontre des gardiens de nos traditions qui a eu lieu à Yaoundé. L’ordre du jour de cette réunion qui n’a pas été annoncé est révélé par le journal qui intitule « Les chefs dans la danse ». Réunis hier dans le cadre de leur association, les autorités traditionnelles réaffirment leur soutien au chef de l’Etat et appellent à sa candidature. Elles assurent de leur contribution à l’organisation du scrutin dans le calme et la sérénité.

Bien plus, en guise de communiqué final de cette rencontre au sommet, on retient avec le quotidien Info Matin que « Paul Biya, candidat des chefs traditionnels ». En réunion élargie du bureau exécutif de leur Conseil national, ce 27 janvier à Yaoundé, sous la présidence du Minat, Paul Atanga Nji, pour élire les nouveaux membres, ces auxiliaires d’administration, à travers une déclaration, soutiennent le chef de l’Etat pour sa constante sollicitude à leur égard. Par ailleurs, ‘’ après avoir évalué minutieusement la situation politique du pays ‘’ et scruté le discours du chef de l’Etat du 31 décembre 2024, ils affirment que l’homme du 06 Novembre reste l’homme de la situation et doit continuer son travail.

Dans le sillage de cette présidentielle 2025, Le Telegram, un journal de Yaoundé la capita le est rentré dans le secret des tractations. Il parle d’un éventuel Retour du pouvoir au Nord et s’interroge sur « Le Joker embusqué ? » Pour le journal, Au moment où l’alternance générationnelle est proclamée par qui de droit, la classe politique du septentrion souffre d’un renouvellement de l’élite. Les alliés du régime émoussés par le combat politique ne cèdent la place à personne. La jeunesse montante se cherche et pense avoir trouvé son cheval de Troie en la personne du Dr Manaouda Malachie. Rassembleur, astucieux et entreprenant, son dynamisme frise l’émancipation face à la baronnie qui veut imposer un statut quo. C’est un profil qui dérange en même tant qui inspire.

En attendant, la Répression des indépendantistes par la France est au menu de Cameroon Tribune qui annonce que « Paul Biya reçoit le rapport ». Le Président de la République préside ce mardi après-midi au Palais de l’Unité, la cérémonie de présentation des travaux de la Commission mixte franco-camerounaise chargée de faire la lumière sur les évènements survenus entre 1945 et 1971. Il y a une semaine, les mêmes conclusions avaient été remises au chef de l’Etat français à Paris.