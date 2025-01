CAMEROUN :: Les Luminaires de l'espoir de Mouelle Kombi jettent un regard sur la crise du Noso :: CAMEROON

Dans ce recueil de poèmes « Les luminaires de l’espoir », dédicacé le 16 janvier dernier au siège de la fondation Afric Avenir dans la capitale économique Douala, le professeur MOUELLE KOMBI II revient avec un recueil de 71 poèmes répartis en 5 lunaisons.

À travers ses mots, il fait jaillir des étincelles d’espoir, en abordant des thèmes variés tels que "l’espoir, la justice, l’amour, la douleur". Il porte également un regard particulier sur la crise du Noso, qui continue de ravager les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Son style se distingue par une utilisation riche et imagée du langage, empreint de lyrisme et de symbolisme.

Des thématiques liés au vivre ensemble, au renforcement de la cohésion sociale et à l'atteinte de l'émergence du Cameroun sont longuement traiter dans les colonnes de ce recueil de poèmes.

Selon l’auteur, «la poésie véhicule un certain nombre de valeurs. Les idéaux de paix, de tolérance, de fraternité, d'amour, de solidarité, de convivialité, c'est à dire de vivre ensemble. Il y'a par exemple des poèmes dédiés à nos martyrs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest » a déclaré Narcisse Mouelle Kombi II devant un parterre d’invités.

On précise que l'ouvrage est disponible aux éditions Afric Avenir au prix de 5000 FCFA.

À PROPOS DE L'AUTEUR.

Professeur des universités, Agrégé de Droit public et Science politique, Narcisse MOUELLE KOMBI II est un écrivain qui nourrit, pour l'écriture et les belles lettres, une passion ancienne et une ambition féconde. Il est l'auteur de plusieurs recueils de nouvelles et de poèmes.

Né à Douala au Cameroun le 6 mai 1962, il est Lauréat, en 1980, du Grand Prix International de Poésie du Cercle International de la Pensée et des Arts Français (CIPAF). En 1986, il remporte, avec son recueil Traduit de l'évènementiel, le premier Prix de Poésie de l'Association Nationale des Poètes et Ecrivains Camerounais (APEC).

Les florilèges : Renaître à la parole, Mourir pour Soweto et Itinéraire d'une idylle, constituent sa première trilogie poétique publiée par les Editions AfricAvenir (1986). Puis, ont suivi deux autres recueils : Une aube si tragique et L'imparfait de l'exil.

Ministre de la République, Chef traditionnel, Narcisse MOUELLE KOMBI II plonge sa plume dans un encrier qui se veut le réceptacle des influences de la société et des occurrences de la Cité.

Celui que le grand écrivain, critique littéraire et essayiste, Fernando d'Almeida, considérait comme l'un des poètes les plus flamboyants de sa génération, nous donne à consommer, aujourd'hui, comme dans un merveilleux feu d'artifice, "Les luminaires de l'espoir".