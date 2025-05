LES FEMMES LEADERS ET INSPIRANTES DU CAMEROUN AU CENTRE DE LA CAMEROUN FASHION DESIGN. :: CAMEROON

Elles sont plus d'une vingtaine de femmes triées sur le volet , issues des différentes couches sociales de la société camerounaise avec un parcours impactant et atypique qui seront à l'honneur de cette 5e édition de l'événement culturel dénommée : "Cameroun Fashion Design" qui se tient du 25 au 30 mai prochain à Yaoundé au Cameroun.

L'Association Evidence Média organisatrice de cet événement a déroulé les enjeux de cette édition ce 19 mai à Yaoundé au cours d'un point de presse.

Selon la promotrice Sophie Darel,ancienne Top model internationale, «cet événement est née de mon amour pour la culture et du tissu pagne , nous créons des passerelles culturelles avec d'autres pays (Egypte , Brésil etc.) nous avons ceci de particulier pour cette édition , de célébrer la femme Camerounaise qui s'est battue dans plusieurs domaines, les femmes qui ont relevés des défis , la femme forte qui s'assume. Elle poursuit en disant , notre combat,nous voulons qu'on prenne des femmes parcequ'elles ont des compétences égale à celles des hommes.

Précisons également, que cette édition souhaite mettre en avant le leadership féminin en incitant les femmes à renforcer leur estime de soi et à surmonter avec courage les obstacles qu'elles peuvent rencontrer dans leur vie de tous les jours. À travers la présentation de figures féminines inspirantes, et des marraines de haute envergure. Il vise par ailleurs à encourager l'accomplissement personnel et la réalisation de soi. C'est dans cette optique que s'inscrit le thème de cette édition : "Inspiration au Féminin: Histoires de Leadership et de Résilience", qui puise sa raison d'être dans la volonté de célébrer la force, la détermination et le parcours des femmes leaders.

L' un des points phares de ce point de presse a été marqué par la présence de Madame Lele Agathe Florence, femme inspirante marraine de cette édition. Pour la petite histoire, elle est issue de la première promotion de commissaire de police ouverte aux femmes au Cameroun ( 1982). Aujourd'hui commissaire divisionnaire retraité, face à la presse, elle a avoué être "suprise d'avoir été contacté par la promotrice Sophie Darel"," lorsqu'après 25 ans on se rappelle de votre nom ça veux dire qu'on vous estime" précise cette dernière.

Outre cette figure féminine inspirante , l'artiste Coco Argentée a également pris part à ce point de presse , au delà de sa casquette d'artiste , elle apporte aussi à cet événement son côté entrepreneuriat , puisqu'on parle de mode , ce point de presse a bénéficié de la présence et de l'expertise en la matière du Fashion Designer camerounais de renommée internationale , habilleur des célébrités du grand Écran, Defustel Ndjoko.

PROGRAMME DE CETTE 5e ÉDITION.

Le Dimanche 25 Mai dès 7 heures : Une séance de fitness rassemblera toutes les femmes ainsi que les acteurs impliqués dans cet événement au palais des sports de Yaoundé.

Le Jeudi 29 Mai 2025: ATELIER DE LEADERSHIP

Cette journée marquera le lancement officiel de l'événement avec un atelier interactif dédié au leadership féminin. Elle se tiendra au Hilton de Yaoundé et les différentes thématiques abordées durant les ateliers de ladite journée seront principalement:

Atelier 1: Briser les barrières ;

Atelier 2: Résilience et réussite ;

Atelier 3: Oser, innover, impacter ;

Le VENDREDI 30 MAI 2025: SOIRÉE DE GALA DÈS 19h au HILTON HÔTEL DE YAOUNDÉ, clôturant l'événement, ce défilé de mode mettra en avant l'influence du style vestimentaire sur l'estime de soi et la perception du leadership féminin. Au-delà d'un simple spectacle, cette activité soulignera comment la mode peut-être un outil d'expression de soi, de confiance et d'émancipation avec la mise en avant des jeunes créateurs camerounais qui ont besoin de lumière le tout agrémenté par la prestation artistique de l'artiste Coco Argentée.