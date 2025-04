CAMEROUN :: Le poète Merhoye Laoumaye enguirlandé du Laurier-Vers :: CAMEROON

L’écrivain camerounais Merhoye Laoumaye a de bonnes raisons de se réjouir. Nous aussi, car c’est un auteur que nous suivons et que nous avons contribué à faire connaître du public depuis quelques années.

Alors qu’il s’apprête à faire publier un coffret de cinq ouvrages inédits (un quintuplé comme en 2017 : un roman, deux recueils de poésie et deux recueils de nouvelles), l’on apprend que le collectif Reading is so Bookul vient de lui décerner le Laurier-Vers, un hommage rendu à ses qualités de poète.

C’est là un mérite qu’on ne saurait lui disputer, quand on a pris le temps de parcourir les florilèges du poète : La cloche et le tympan et Le silence se tait. Il se murmure également qu’un projet de traduction anglaise d’un de ses livres serait en train.

Cela fait plaisir de voir ainsi grandir petit à petit un auteur en qui l’on a cru, senti et reconnu le talent bien avant le grand audimat et les grandes tribunes consacrées. Bravo Merhoye, aujourd’hui tes qualités de poète sont reconnues, demain peut-être c’est le nouvelliste ou le romancier qui seront à l’honneur.

On connaissait déjà le collectif Reading is so Bookul pour sa passion de lire, avec la publication de ses morceaux choisis (Cahier des bonnes feuilles). Le Laurier-Vers est une nouvelle initiative qu’il faut saluer.

Pour que vive la poésie africaine, des poètes comme Merhoye Laoumaye doivent être lus, encouragés, félicités, admirés.

So Bookul sachant bien faire les choses, ils ont choisi le bon timing : le 21 mars dernier, l’on a célébré la Journée mondiale de la poésie.