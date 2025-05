Présidentielle 2025 au Cameroun : Kamto, Cabral et la peur du régime face à l'arbitraire :: CAMEROON

Alors que le Cameroun se dirige vers la présidentielle Cameroun 2025, le climat politique devient de plus en plus tendu. Deux figures majeures de l’opposition, Kamto et Cabral Libii, cristallisent les espoirs de nombreux Camerounais. Pourtant, une interrogation majeure persiste : pourront-ils vraiment se présenter librement ?

La question dépasse la simple lecture juridique. Si le droit devait guider le processus électoral, la réponse serait évidente. Mais au Cameroun, c’est le système RDPC centralisé, opaque et résolument verrouillé qui détient les clés du jeu politique. Cela signifie que la validation ou l'invalidation de candidatures pourrait dépendre moins de la loi que de décisions arbitraires prises en coulisse.

Pourquoi une telle nervosité au sommet de l’État ? Le régime en place, au pouvoir depuis plus de 40 ans, sent peut-être que le vent tourne. L’enthousiasme de la jeunesse, les appels à une alternance démocratique et la montée d’une société civile de plus en plus connectée font naître une crainte : celle de perdre le contrôle.

Derrière les discours de stabilité, c’est bien une démocratie camerounaise sous tension qui se profile. Les candidatures de figures populaires sont perçues non pas comme des éléments d’un processus normal, mais comme des menaces. Et cela en dit long sur la fragilité d’un régime qui ne fait plus confiance à son propre peuple.

Il est donc essentiel de rester vigilants. Ce n’est pas simplement l’avenir de Kamto ou de Cabral Libii qui est en jeu, mais celui de la démocratie tout entière. Mieux vaut prévenir, en exigeant transparence, équité et respect des libertés fondamentales.

Le peuple camerounais mérite une élection juste, où la volonté populaire s’exprime sans manipulation. Si le système refuse cette ouverture, il risque de provoquer ce qu’il cherche justement à éviter : une crise de légitimité.