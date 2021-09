GUINÉE :: LE DEPART D’UN DIGNITAIRE, LA FIN D’UN REGNE,ENTRE CELEBRATION ET MEDITATION,ENSEIGNEMENTS :: GUINEA

Alpha Condé, Président hier, aujourd’hui simple citoyen humilié dans sa chair, sa dignité, son honneur et son amour propre le plus élémentaire. Mais à qui profite les célébrations, les scènes de mise à mort publique, les injures de circonstance et les annonces vengeresses ?

Le MPDR regarde, observe, prend acte, s’instruit, instruit et renseigne, par rapport à l’actualité de l’évolution politique de la Guinée de Conakry.

Le MPDR estime, qu’au-delà des rancœurs, des plaidoyers, des humeurs des uns et des autres, les systèmes et les régimes se construisent, s’installent, règnent, s’éteignent, se perpétuent ou subissent toutes sortes de mutations et de révolutions, selon l’histoire, les coutumes et les traditions politiques et culturelles des nations.

Le MPDR estime que le départ d’un dignitaire, quelles que soient les conditions et les circonstances dans lesquelles il intervient, devrait susciter d’intenses et profondes méditations, et non des célébrations tendancieuses, vengeresses et irréfléchies dont certaines peuvent par la suite se muer en regrets, en remords et en excuses.

Le MPDR conseille dans tous les cas de figure et dans tous les contextes, une pensée profonde pour la dignité humaine, pour l’amour propre des uns et des autres, et met en garde contre la tentation des extrapolations insensées et des comparaisons insoutenables, inappropriées et toxiques. Aucune société ne s’est développée et n’a résolu ses problèmes, ses attentes et ses soucis, sur l’autel de la rancune, de la haine et des règlements des comptes.

Le MPDR réitère sa conviction en la force du dialogue, du pardon, de l’humilité, de la tolérance et de la réconciliation, gages du progrès de l’humanité par-delà les différences doctrinales, les idéologies, les guerres des intérêts et les ambitions légitimes ou illégitimes. La Guinée Conakry nous parle et parle au monde./.