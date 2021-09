CAMEROUN :: Regards: L'espoir de voir mon peuple debout :: CAMEROON

Madame le ministre de l'Habitat et du développement urbain, Courtés Célestine Ketcha, votre tâche de membre du gouvernement est immense. La réussite de votre mission est par conséquent celle du Ndé tout entier.

Monsieur Éric Niat, vous êtes maire de la commune de Bangangté, comme je souhaite que madame le ministre réussisse, nous prions Dieu que vous réussissiez à la fonction où Dieu vous a placée.

Ainsi ma chère sœur et mon cher frère, vous êtes tous deux candidats à la section Rdpc Ndé Nord. Je voudrais vous prier de vous y abstenir. Nous sortons d'une situation de tension pendant l'élection du maire. A cette occasion, Bangangté a subi toutes les souillures et cela a été très mauvais pour nous. Nous voulons mettre fin à ce conflit qui n'a que trop duré.

Mettons de côté nos égos et pensons à l'avenir de nos enfants et des villages.

La section Rdpc Ndé nord peut renforcer vos pouvoirs. Mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de penser à l'intérêt général. La vie ne devrait pas se résumer au pouvoir qu'ont les uns et les autres, mais au partage. Ministre, c'est gros comme poste. Maire, c'est importante comme fonction. C'est là où l'on vous attend. Chacun devra manger dans son plat, ou s'asseoir sur une seule chaise.

Les rois du Ndé ont donné le ton à travers leur charte. Ils ont à coeur de voir les fils et filles du Ndé être enfin unis. Quand j'ai eu l'occasion, je me suis prosterné devant les rois et j'ai pris l'engagement d'être le relais médiatique de cette charte là. J'ai formé une équipe avec qui nous travaillerons à cet effet.

Monsieur le maire, madame le ministre, cette charte s'adresse à vous. Faisons d'elle notre livre de chevet. Ne donnons pas la honte à nos rois. Je sais pouvoir compter sur vous.