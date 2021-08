LA STUPIDE IDÉE DE LA RESPONSABILITÉ DE MAURICE SUR L'OPINION DE LA RÉSISTANCE CAMEROUNAISE :: CAMEROON

Mener une campagne insidieuse de dénigrement contre Maurice KAMTO et dire après coup qu'on a été insulté est grossier.

Maurice KAMTO ne saurait être responsable de quelque chose qui n'existe ni par son fait, ni par son instigation intellectuelle, ni par le fait de l'organisation dont il a la charge.

Pour qu'un début de responsabilité puisse être évoqué, il faut démontrer cumulativement, soit que la violence dans la politique camerounaise est de son fait et qu'en vertu d'un certain parallélisme des formes il peut la déconstruire, soit qu'il la connaît, qu'il en connaît les auteurs et a sur eux un pouvoir réel...

Quel pouvoir Maurice Kamto aurait-il sur Tah Tamo , Sandy Boston , Calibri Calibro , Collins Du Don Kwata Emmanuel Kemta LE Combattant, Dette Coloniale, Carine Bibiang Richaud..., qui sont des activistes et qui répondent pas de l'ordre institutionnel du MRC ?

Quel pouvoir KAMTO a sur toi Nde'e Manfou'oo , ou Patrice Nganang pour vous interdire de l'insulter ainsi insidieusement ou grossièrement?

Aucun !

Maurice KAMTO est leader d'un parti politique et non le gendarme des réseaux sociaux. Si vous voulez éradiquer la culture de la sauvagerie cybernétique qui sévit au Cameroun et dans sa diaspora, il ya une seule voie : changer le Cameroun et ainsi donner à sa justice les moyens de la sécurité de tous.

Pour ceux qui ne le savent pas, il ya sur les réseaux sociaux de personnages qui prenaient le malin plaisir à s'attaquer à ma personne ou à des intérêts de la Résistance. J'en ai prélevé quelques uns qui répondent désormais devant la justice et d'autres ont même quitté la France sous le feu nourri des plaintes légitimes de combattants et des poursuites de la justice française...

Les personnes poursuivies ont "corrigé" leurs discours sur les réseaux sociaux...

C'est ça la voie de la modernité.

Ces discours villageois par lesquels on demande à Maurice KAMTO de venir sur internet arbitrer ou censurer des gens dont on ignore parfois l'identité ou les desseins, procèdent de la fumisterie intellectuelle.

Me Amedee Dimitri Touko Tom

Analyste Politique