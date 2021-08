CAMEROUN :: L'AFFAIRE REBECCA ENONCHONG OU UNE JUSTICE A L'AGE DE LA PIERRE TAILLÉE :: CAMEROON

Madame Rebecca ENONCHONG est soupçonnée du délit d'outrage à magistrat ou d'outrage au tribunal au Cameroun, accusation portée par un magistrat qui l'aurait reçue ou entendue dans le cadre d'une enquête judiciaire relative à un différend d'ordre familial.

Avec une célérité qu'on ne connait que dans des situations où l'intérêt des puissants est en jeu, cette brave dame est depuis quelques jours privée de liberté par les bras séculiers de la dictature camerounaise, la justice et ses magistrats.

UNE COMPRÉHENSION DU DELIT D'OUTRAGE À MAGISTRAT QUI S'OPPOSE À LA PRIMAUTÉ DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION

La différence de compréhension de cette disposition du code pénal qui sert en réalité, à protéger l'institution judiciaire et ceux qui la servent, se démontre facilement par l'exemple : dans une affaire retentissante, un ancien militant de l'opposition Polonaise, M SLOMKA, une fois les juges arrivés dans la salle d’audience, sauta derrière leur pupitre et cria : « Ceci est un simulacre de justice ! ». D’autres personnes dans le public scandèrent des slogans analogues. Les juges quittèrent la salle. M. Słomka fut évacué, mais revint et continua de crier des propos du même type. Il fut condamné à 14 jours d'emprisonnement.

Dans un ultime recours, La CEDH (Cour Européenne des Droits de l'Homme) considéra tout au contraire que ses agissements avaient pour but de critiquer le système judiciaire et ce qui était perçu comme un déni de justice, et non d’injurier les juges. Cette Cour a donc considéré que M. Słomka avait été condamné à une peine privative de liberté par les juges même auxquels il avait adressé ses slogans, sans avoir eu la possibilité d’exposer ses arguments. Il n'a donc pas eu droit à un procès équitable.

Voici la position de la jurisprudence sur la question à ce jour.

LES TRIBUNAUX ET MAGISTRATS NE JOUISSENT PAS D'UNE IMMUNITÉ CONTRE LA CRITIQUE

Les tribunaux ne jouissent pas d’une immunité contre la critique et l’examen de leurs actes, mais il faut établir une distinction entre les formes d’expression qui constituent un outrage au tribunal ou à ses membres et la pure critique.

Il y a à craindre dans l'affaire ENONCHONG, que le délit d'outrage tel que compris par les magistrats camerounais, porte atteinte aux droits et libertés garantis par toutes les Constitutions, les jurisprudences, les Conventions...et notamment au droit à un procès équitable, aux droits de la défense, au principe d’égalité des armes, au principe du contradictoire, aux principes de clarté, de précision, d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, au principe d’égalité des justiciables et citoyens devant la loi, au principe de légalité des délits et des peines, au principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines, aux droits de résistance à l’oppression et à la présomption d’innocence, garantis par des Conventions signées par le Cameroun et par sa Constitution, toute chose qui priverait cette dame poursuivie de pouvoir se défendre avec contradictoire et armes égales.

Rebecca ENONCHONG risque donc d’être condamné sur des conjectures, la privant ainsi de démontrer qu’elle a pu être provoquée et qu’elle se défend ou bien résiste à l’oppression, si tout le contexte est éludé par violation du principe du contradictoire notamment, et créant ainsi une distinction sociale infondée entre un magistrat injurié et un citoyen lambda injurié.

Tout dans cette procédure ressemble à la démarche d'une justice vengeresse, d'une justice du « sissia »dans laquelle la loi du talion est au-dessus de tout.