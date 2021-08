CAMEROUN :: Dépravation des mœurs : Mgr Samuel Kléda sonne le tocsin :: CAMEROON

Dans une lettre pastorale, l’archevêque dénonce les dérives et appelle à un redressement des valeurs morales.

Ce sont au total 18 atteintes à la dignité de la personne humaine qui sont fermement dénoncées dans la lettre pastorale de Mgr Samuel Kléda. Dans ce brulot, fait à Douala le 29 juillet, en la mémoire de Sainte Marthe qu’il adresse aux prêtres, à toute la chaine pastorale, aux établissements scolaires catholiques, ainsi qu’au peuple de Dieu, l’archevêque métropolitain de Douala dénonce surtout toutes les atteintes à la dignité humaine faites sur les réseaux sociaux. Il cite notamment la mise en ligne des personnes malades ou décédées sans aucun respect de leur dignité ; la mise en ligne de la vie intime des personnes ; la création en ligne des groupes libertins ; la promotion en ligne du proxénétisme ; l’extériorisation à outrance de la vie intime des personnes ; la création en ligne des réseaux sexuels mercantiles ; l’initiation des jeunes aux mœurs perverses à travers les séries télévisées ; la prostitution; l’esclavage et l’exploitation sexuels ; la pornographie ; l’inceste ; la pédophilie ; les pratiques sexuelles contre nature (homosexualité) ; les crimes rituels ; le trafic des organes et des ossements humains…

Selon l’homme de Dieu, « l’Église, à qui le Christ Seigneur a confié le dépôt de la foi, ne peut demeurer indifférente face à cette corruption accrue et galopante des mœurs que l’on observe dans notre pays depuis un certain temps, entraînant un relâchement des mœurs. Il s’agit, en effet, d’une question de la plus haute importance pour la vie personnelle des chrétiens, la vie sociale de notre temps et l’avenir de notre pays », fulmine-t-il tout en indiquant que ces multiples et récurrentes atteintes à la dignité de la personne humaine, sont contraires à l’enseignement des Saintes écritures, de l’Église et même de la loi naturelle.

Mgr Samuel Kléda appelle au respect de la dignité humaine, fondement de toute la doctrine sociale de l’Église, et d’une société juste. L’archevêque métropolitain de Douala fait appel à la foi chrétienne des uns et des autres et leur demande d’y mettre définitivement un terme. « La capture et la diffusion des images ou des vidéos indécentes, choquantes ou violentes à travers les réseaux sociaux ou autres plateformes, portent gravement atteinte à la dignité de la personne humaine, à son intégrité physique et morale, à la pudeur, à la morale publique et aux bonnes mœurs. Par ailleurs, la publication des images obscènes a de graves répercussions dans la vie personnelle, communautaire et sociale », interpelle-t-il.

Au rang des dites répercussions, il cite l’humiliation et la stigmatisation des victimes ; la souffrance pour les parents et les familles ; l’exposition des plus jeunes à une curiosité malsaine ; la chosification de l’être humain. D’où le vibrant appel qu’il lance afin que tous les camerounais s’impliquent contre cette crise des valeurs, et pour le redressement dont notre pays a besoin pour restaurer la dignité de la personne humaine, les valeurs morales. D’où l’appel qu’il lance au gouvernement, aux Forces de l’Ordre et de sécurité, aux parents, aux jeunes et aux fidèles. Mgr Samuel Kléda appelle chacun à jouer son rôle et à ne pas se laisser aller au découragement et au « on va faire comment », comme c’est habituellement le cas au Cameroun.