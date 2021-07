CAMEROUN :: Nécrologie : Un pasteur et son épouse périssent dans un accident de circulation :: CAMEROON

Mardi noir pour l'église dénommée Joseph Perfection Tabernacle. Le Rev. Elihu Ndtougoumba et son épouse Elisabeth, périssent dans leur voiture.

Le mardi 20 juillet 2021, le Rev. Elihu Ndtougoumba et son épouse Elisabeth se rendent à Lolodorf, département de l'Océan ( région du Sud Cameroun), pour arrêter un programme des obsèques. Il s'agit du programme des obsèques de la mère du pasteur. Sur la route de Lolodorf, l'homme d'église perd le contrôle de son véhicule, et fait plusieurs tonneaux. Malheureusement, la voiture va finir sa course macabre dans la rivière Akié.

Le révérend et son épouse sont pris dans l'étau de leur voiture. Impossible de se démener pour sortir et essayer de nager pour échapper à la mort. Le couple qui est déjà traumatisé par les multiples tonneaux de la voiture, va malheureusement périr dans les eaux de la rivière.

La mère du pasteur était morte, et ce dernier se rendait à Lolodorf pour établir le programme des obsèques de sa génitrice. Il ne le fera malheureusement jamais. Aujourd'hui, la famille est plus plus qu'endeuillée; presque décimée : trois morts.

Devant le silence qu'impose une telle affliction, un tel malheur, une telle tragédie, nous nous inclinons devant les illustres mémoires respectives, et adressons nos sincères condoléances aux familles si durement éprouvées.