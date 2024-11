CAMEROUN :: Commémoration de l’an 42 du Renouveau : Paul Biya magnifié, Ahmadou Ahidjo oublié :: CAMEROON

La session parlementaire s’est ouverte hier dans les deux chambres. Essentiellement consacrée à l’adoption du budget 2025, elle intervient au moment où le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé demande avec insistance à son président National et, par ailleurs président de la République, Paul Biya de se présenter à la présidentielle 2025. Cependant qu’Ahmadou Ahidjo, premier Président du Cameroun et président National de l’Union National Camerounaise UNC qui s’est mué en RDPC a été abandonné aux oubliettes de l’histoire.

Il Fallait s’y attendre. La session des motions de soutien s’est ouverte depuis le retour de Paul Biya de son voyage officiel en Européen en chair et en os et bien portant. Un pied de nez aux langues serpentines qui l’avaient annoncé pour mort. Le RDPC a pris la balle au bond pour magnifié son champion et ça continue.

Pour prendre quelques clichés, à l’occasion de la célébration de l’An 42 du renouveau, politique instaurée par Paul Biya depuis son accession à la magistrature suprême du pays, le ministre « Ngallè Bibéhè mobilise la Sanaga Maritime derrière Paul Biya pour 2025 ». Afrique performance, un journal paraissant à Yaoundé parle de La ville d’Edéa dans le département de la Sanaga Maritime, région du Littoral connu une mobilisation des grands jours pour célébrer avec faste et solennité les 42 ans de l’accession du président Paul Biya à la magistrature suprême. Les festivités étaient sous l’égide du ministre Jean Ernest Masséna Ngallè Bibéhè qui a suscité une mobilisation des grands jours des militants et militantes de la section à la maison du parti d’Edéa.

Il en est de même pour « La Section Rdpc de Nlonako cotise 7 500 000F pour magnifier Paul Biya ». La ville d’Ebonè, chef-lieu de l’arrondissement de Nlonako, département du Moungo a vibré, le mercredi 6 novembre 2024, au rythme des célébrations marquant le 42ème anniversaire du l’accession de Paul Biya à la magistrature suprême. Des milliers de militants et sympathisants du parti au pouvoir se sont rassemblés autour des idéaux patriotiques du Rdpc, illustrant ainsi une forte mobilisation, avec à la manœuvre Georges Christol Manon président de section Rdpc Moungo Nord-Ouest II… écrit Le Cameroun Matin

Dans cette pluie de motions de soutien qui tombe depuis le retour au pays de Paul Biya, qu’en est-il de son prédécesseur ? La réponse vient du journal Intégration qui parle d’ « Ahmadou Ahidjo l’oublié de la fête ». Pour le journal, Trente-cinq ans après sa mort, le prédécesseur de Paul Biya à la tête du pays est raconté sur le site internet de la présidence de la République comme un personnage dont la vie minuscule devrait être noyée dans la brume du temps. Lors des festivités du 6 novembre, même pas une minute de silence en la mémoire d’un homme qui a cédé le pouvoir à un autre même pas un simple rappel du contexte, juste un écho assourdissant, immodeste et prolongé de la date du 6 novembre 1982 comme point de départ de l’Histoire du Cameroun.

Si l’actualité est tirée par les motions de soutiens à Paul Biya au moment ou s’ouvrent les travaux dans les deux chambres, quelles sont « Les attentes du parlement » ? Pour Cameroon Tribune, la quotidien à capitaux publics, en ouverture de la troisième session ordinaire de l’année législative hier, le président de l’Assemblée nationale, Cavaye Yeguié Djibril et le premier Vice-président du Sénat, Aboubakary Abboulaye ont exhorté le gouvernement à soumettre un projet de loi de finances qui prend en compte les besoins et les attentes réelles des populations. L’accès à l’eau potable et à l’électricité, la sécurité, l’éducation, la lutte contre la vie chère, l’amélioration de la qualité des infrastructures, le soutien aux agriculteurs et une bonne organisation de la présidentielle de 2025 sont quelques points soulevés.