CAMEROUN :: Après 42 ans de Renouveau, Paul Biya président ad vitam aeternam :: CAMEROON

Paul Biya sera-t-il candidat à sa propre succession en 2025 ? Prendra-t-il sa retraite au village ? Rien n'est moins sûr. Toujours est-il qu'à l'occasion des 42 anniversaires de son accession au pouvoir, des voix s'élèvent pour lui demander de se représenter en 2025. La presse parle de présidence à vie.

Le journal Repères, paraissant à Yaoundé, capitale politique et siège des institutions du Cameroun, indique que « Paul Biya prié de ne pas rentrer au village en 2025 ». Le président de la République, garant de la stabilité des institutions et artisan du vivre-ensemble, bénéficie toujours du soutien indéfectible et inconditionnel de son peuple. Du Nord au Sud, et de l'Est à l'Ouest, en passant par la diaspora, des Camerounais, par milliers, l'invitent à briguer un nouveau mandat. La mobilisation est générale au sein de l'opinion publique.

Dans l'Extrême-Nord du pays, « Manaouda Malachie, le dernier rempart de Paul Biya ? ». Pour le quotidien Le Messager, alors que les caciques du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) dans cette région se sont presque tous murés dans un silence déconcertant à l'occasion de la célébration du 42e anniversaire de l'accession de Biya à la magistrature suprême, le fils du département du Mayo Tsanaga est le seul à avoir rassemblé les fils et filles de cette contrée pour appeler l'homme du 6 novembre 1982 à se représenter à l'élection présidentielle de 2025.

Toutes choses qui font que le journal L'Indépendant parle de « La présidence à vie ? ». Après 42 ans passés à la tête de l'État, résistera-t-il à l'ivresse du pouvoir et à tous ces courtisans qui, vautrés sur leurs privilèges, agitent l'illusion du pouvoir perpétuel ? Le 1er novembre 2023, à la faveur d'un rassemblement des cadres du RDPC à Bafoussam autour du secrétaire général de son Comité central, la réunion devant officiellement servir au parti du flambeau à fourbir ses armes pour les prochaines échéances électorales, s'est transformée en une démonstration d'affection politique envers leur président national, Paul Biya, l'invitant à briguer un 8e mandat à la tête de la magistrature suprême en 2025, année de la prochaine élection présidentielle.

En attendant, La Nouvelle, un autre journal de Yaoundé, explore « Les hommes du président ». Pour le journal, le Cameroun dans son ensemble et les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais particulièrement viennent de célébrer avec faste le 42e anniversaire de l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême. Très loin de ceux qui estiment que l'homme du 6 novembre 1982 est aujourd'hui un homme seul, nous démontrons dans le cadre de notre dossier de la semaine que le chef de l'État peut encore compter sur ses lieutenants disséminés dans les 10 régions de notre pays. Zoom sur ces inconditionnels du chef de l'État.