CAMEROUN :: Agression dans les taxis à Yaoundé : un gang arrêté par le Commissariat central n°3 :: CAMEROON

Une série d’agressions à bord des taxis et véhicules personnels vient de connaître un tournant décisif à Yaoundé. Le Commissariat central n°3 de la ville a réussi à démanteler un gang de braqueurs responsables de plusieurs actes d’escroquerie et de vol. Ce groupe, composé de quatre suspects, dont deux femmes, avait développé un mode opératoire ingénieux et inquiétant qui a fait de nombreuses victimes ces derniers mois.

Leur stratégie consistait à utiliser un ancien employé fictif qui prétendait avoir volé une importante somme d'argent à son patron. En embarquant dans un taxi ou en rejoignant un véhicule personnel, cet individu jouait la comédie, suppliant le chauffeur de l'aider à fuir les contrôles de police. Profitant de la confusion et de la bonne foi de leurs victimes, les autres membres du gang passaient alors à l’action, volant les effets personnels et l'argent des passagers.

Depuis l'arrestation de ce groupe criminel, plus de 20 plaintes ont été enregistrées. Les témoignages recueillis révèlent l'ampleur de leurs méfaits, avec des sommes extorquées qui atteignent jusqu'à plus de 100 millions de francs CFA. Le Commissariat central n°3 a mené une enquête minutieuse qui a permis de mettre un terme aux activités de ce gang, apportant un soulagement aux habitants de Yaoundé.

Les autorités appellent à la vigilance et conseillent aux usagers de taxis de faire preuve de prudence. Cette affaire met en lumière l'importance de renforcer la sécurité dans les transports en commun, et d'adopter des comportements prudents pour éviter de tomber dans de tels pièges.

Les habitants de Yaoundé espèrent que cette arrestation marquera la fin de cette vague d’agressions et d'escroquerie qui a secoué la ville. Le commissaire en charge de l'enquête a réaffirmé l'engagement de la police à protéger la population et à poursuivre tous ceux qui menacent la sécurité des citoyens.