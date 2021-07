CAMEROUN :: LA DERNIERE RUSE DE KAMTO :: CAMEROON

Dans un dernier message, M. KAMTO appelle sa Meute à ne plus s’adresser à leurs interlocuteurs avec la goujaterie et l’insolence qui est devenue leur marque de fabrique.

Voici ce que le quidam dit à sa racaille : « "...Tout auteur des propos injurieux, calomnieux ou, pire encore, à caractère tribaliste envers un compatriote, qu’il soit membre ou non du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, est indigne de la Résistance nationale, est ici fermement désavoué et ne saurait en aucune manière parler en mon nom. »

Il aurait dû aller plus loin en leur demandant de cesser les mensonges et la manipulation. Tenez, hier encore, le nommé KAMTO a présidé une thèse hier à l’Université de SOA, dans une salle où était affichée la photo du Président de la République, Biya Bi Mvondi Paul Barthelemy. Sa Meute a effacé cette photo pour diffuser sur INTERNET, sans que le Gourou s’émeuve de ces pratiques.

Il est clair que cette stratégie d’agression des élites hostiles à ses pratiques, de défi à l‘autorité et de provocation permanente, c’est Kamto lui-même qui l’a initiée et l’a entretenue, tant qu’il restait enfermé dans leurs illusions de supériorité démographique et économique qui lui donnaient une vocation naturelle au pouvoir d’État.

Il est heureux que la réalité lui ait dessillé les yeux et qu’il soit enfin enclin à se ramener au bon ordre des choses. Mais pour combien de temps ? Mais qui peut réellement croire en la sincérité de Kamto ?

Pas moi en tout cas !

C’est un opportuniste dans le sens le plus vulgaire du mot et un hypocrite. Et il ne convaincra jamais personne de sa mutation sincère. En se présentant comme une mascotte tribale, Kamto a joué un très mauvais rôle pour la Communauté qu’il prétendait défendre. Il a plutôt exercé un effet-repoussoir sur cette Communauté en donnant l’image particulièrement dégradée d’une perception ethno fasciste du pouvoir d’État. La seule chose que les ressortissants de l’Ouest doivent faire pour atténuer cette détestable image, c’est de le pourchasser du MRC et de le maudire.