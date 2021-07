CAMEROUN :: Port Autonome de Douala : Cyrus Ngo'o le DG félicité pour ses performances financières :: CAMEROON

Le magistère de Cyrus Ngo'o comme Directeur Général du Port Autonome de Douala ( PAD), est un parcours élogieux qui trahit un manager dans son art: la maîtrise du domaine portuaire.

L'Assemblée Générale de cette infrastructure stratégique pour l'économie nationale et sous-régionale, a confirmé tout le bien qu'on a toujours pensé de Cyrus Ngo'o le très sobre, effacé, mais ó combien efficace et productif Directeur Général du Port Autonome de Douala la capitale économique du Cameroun.

Le 30 juin 2021, a eu lieu, la 24 ème Session de l'Assemblée Générale du PAD, sous l'égide du Secrétaire Général du Ministère des Finances, Gilbert Didier Edoa, Président de ladite instance. C'était en présence du Président du Conseil d'administration du PAD, Shey Jones Yemba. Cyrus Ngo'o le patron du PAD était assisté de Charles Michaux Moukoko Njoh le Directeur Général Adjoint.

L'Assemblée Générale a approuvé le rapport de gestion du PAD pour l'exercice 2020, tel qu'adopté par le Conseil d'administration. L'instance présidée par le Secrétaire Général du Ministère des Finances, Gilbert Didier Edoa, a approuvé les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020.

Des résultats élogieux

Total du bilan à l'actif et au passif : 281 909 262 011 francs CFA ;

Chiffre d'affaires : 65 623 187 684 francs CFA;

Resultat bénéficiaire avant impôts : 9 485 328 375 francs CFA ;

Résultat net bénéficiaire : 6 310 700 694

Au terme des travaux qui se sont déroulés dans la plus grande convivialité, et après avoir donné quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes, l'Assemblée Générale a exprimé sa satisfaction et adressé ses félicitations au Directeur Général du PAD, Cyrus Ngo'o, pour les performances financières engrangées par l'infrastructure portuaire au titre de l'exercice 2020, et pour les actions entreprises en vue de l'amélioration de la performance des opérations portuaires et de la compétitivité du Port Autonome de Douala.