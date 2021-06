CAMEROUN :: Que se passe-t-il avec CIMENCAM ? :: CAMEROON

Une lettre prétendue du ministre du Commerce circule dans les réseaux sociaux. Faisant état de menace de fermeture de la Société des Cimenteries du Cameroun (CIMENCAM).

Adressée à Mr le Directeur General de CIMENCAM, cette note se fonde sur des sources (non officielles) faisant état que « vous vous apprêtez à procéder à une nième augmentation unilatérale des prix » . Par la suite, le ministre lève le ton, au conditionnel « Si cette mesure venait à être mise à exécution, je me verrai dans l’obligation d’ordonner la pose des scellés sur vos installations »

Pour le quotidien Le Jour le « Le Mincommerce menace de fermer CIMENCAM ». Suite aux informations persistantes annonçant une hausse de prix par l’entreprise de cimenterie, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana a mis en garde son directeur général dans une lettre datée du 29 juin 2021.

De source bien introduite dans l’entreprise « Nous avons appris comme tout le monde cette information qui circule dans les réseaux sociaux » En l’absence de toute notification, l’entreprise se réserve, pour le moment de toute déclaration. CIMENCAM est une entreprise spécialisée dans la production des matériaux de construction au Cameroun et en Afrique centrale. L’entreprise produit et vend du ciment et du béton prêt à l’emploi, fournit des solutions et des services associés et innovants depuis plus de 50 ans.

Nous y reviendrons