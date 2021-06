CAMEROUN :: Impuissance de la Grandeur et l’affaire Malicka :: CAMEROON

Comme le CL2P l’a noté dans sa récente publication sur ce scandale de sextape avec une jeune mineure au Cameroun, l’affaire Malicka est la conséquence directe d’un trop long exhibitionnisme de droits masculins devenus véritablement toxiques dans ce système répressif, où le conformisme social est assis sur une accumulation sauvage des richesses par quelques uns, illustré au quotidien dans un gouvernement oppressif et incontrôlable qui s’appuie sur la violence plutôt que sur une éthique démocratique.

Il s’agit donc d’un problème politique que Hannah Arendt définit comme une « grandeur impuissante » qui n’est autre la « violence vide ou gratuite consistant à s’en prendre systématiquement (voire rituellement) aux personnes vulnérables et fragiles pour compenser sa propre incapacité totale à changer le monde de manière significative. «

Comme le CL2P l’a affirmé plus tôt, l’affaire Malicka est politique.

En effet nous avons vu M. Mimb s’avancer et demander pardon en larmes. Ce faisant, il est devenu la figure dégonflée de L’impuissance de la grandeur, décrite par Hannah Arendt, à propos de personnes qui s’enveloppent dans les pièges d’un pouvoir illimité. Arendt écrit notamment que ce n’est pas le pouvoir qui alimente cette démonstration de pouvoir mais une faible personnalité sadique et masochiste qui s’appuie sur l’abomination de la violence pour compenser son manque de légitimité, sa faiblesse parasitaire et son refus institutionnalisé d’écouter.

Ainsi, les personnes qui semblent remettre en cause leur pouvoir sont soumises à des violences telles que les prisonniers politiques reconnus par notre organisation. Car la violence d’État est toujours le dernier recours de l’État criminel. Comme Arendt le soutient: l’impuissance engendre la violence et à mesure que le pouvoir absolu diminue et s’éloigne, la tentation de la violence devient urgente et sans alternative.

C’est ce que nous voyons à l’œuvre sous la dictature agonisante de Paul Biya au Cameroun.

Jusqu’à présent, l’État n’a évidemment pas engagé de poursuites contre le violeur présumé M. Mimb et son principal complice Wilfrid Eteki. Ce n’est pas un test politique de Rorschach pour un régime corrompu. Dans la mesure où la réalité a un sens, l’affaire Malicka est un œil au beurre noir pour le régime. Le ministre de la Promotion de la femme a essayé de garder son sérieux sur la question mais tout le monde sait qui est la victime ici. Ce n’est pas un test de Rorschach politique, avec différents groupes de personnes regardant la même image mais voyant des choses totalement différentes.

Si le régime a encore un minimum décence, il doit faire ce qu’il faut par Malicka.

Pr. Olivier J. Tchouaffe, Porte-parole du CL2P